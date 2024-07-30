　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北超商寶可夢機台一夜全滅亡　家長傻眼質問市府：要帶小孩去哪？

記者蘇晟彥／台北報導

《寶可夢加傲樂》（Pokémon Ga-Olé）（下簡稱寶可夢機台）在台灣推出後深受玩家喜愛，不少父母都會趁著空閑之餘帶著小孩到周遭超商遊玩，增加親子間互動時光。但在近日寶可夢機台遭檢舉，依臺北市法規不得設置在非商業區，在超商的據點大幅撤場，就有父母發現完全找不到機台，向北市府怒喊「這麼多該檢舉的東西，偏偏要找親子同樂的遊戲下手，到底存何居心」

▼寶可夢機台在7月底從超商大規模撤場，引起不少父母抱怨「假日要帶小孩去哪玩？」。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼北車東森廣場寶可夢加傲樂Gaole開幕活動。（圖／記者周宸亘攝）

臺北市商業處近日發布新聞稿，指出寶可夢機台設置歸屬於「遊樂園業」，依臺北市法規不得設置在非商業區，呼籲業者應遵循都發建管相關法規，並強調會聆聽業者及外界聲音，共同打造健康營業環境。根據商業處日前指出，5月底已發函業者，設置機台地點應符合都計、建管等規定。清查在住宅區或非商業區及學校附近寶可夢機台，至6月共67處，已通報都發局處理並發函業者，至7月15日止，有32處要改善，預計將在9月底前將所有「不符合規定」的機台通通撤除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自從新聞稿發佈後，就有民眾發現設置在超商的寶可夢機台一夜消失，只要周遭有學校、住宅區的超商就完全找不到機台，必須跑到新北市才有得玩。有民眾受訪時就指出，「不懂像是夾娃娃機這種遊戲政府沒有要檢舉，反而找寶可夢機台下手，造成親子活動減少，還要大費周遭跑到很遠的地方遊玩，完全不懂市府這樣的作為存何居心？」

據了解，台北市內違規的寶可夢機台預計將在8月撤除完，在29日超商的寶可夢已經全數撤除，預計有70台從台北市滅絕，目前大概剩下65台，主要分布在百貨公司、商場等等。而新北的父母也別開心得太早，根據新北店家透露「現在也在挫著等」，已經接到風聲可能在9月新北市府也會開鍘，到時候雙北的寶可夢機台將會大量減少，勢必會造成更多亂象。

對此，相關消息曝光後，有不少人都為寶可夢機台抱屈直喊，「過時的法規到現在還一直用」、「台灣的小孩好可憐，連玩遊戲都會被禁止」、「滿地夾娃娃機不處理？」、「這樣算是遊樂園業？？北市府是不是搞錯什麼？」

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
白冰冰新節目傳收視連輸三周　孔鏘不忍揭內幕：民視高層都來了
透天隔45間出租！遭控摳門　包租公喊：我們是良心道德
批內政部停高虹安薪水太刻意　柯文哲：我恐怕要接濟她過日子
快訊／發布「磁暴特報」！　持續24小時
金牌戰對決「神秘北韓」　中國球王對記者喊：放過我們吧！
800車泡水吵翻天！管委會拆監視主機　裝箱上鎖
孫安佐帶瓦斯火槍上信義區　送驗結果曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百日咳恐「1傳17」中學生發病7周才確診　校園接觸37人將預防投藥

南韓男團射箭3連霸　他見數據驚「9分就是失誤」：跟鬼一樣強

越式洗髮有「新服務」！　妹子一看照片快哭了：好險有張開眼睛

高雄道路箱涵頂版驚見「7x3.6米」下陷　將封閉剩1車道搶修

大同大學團隊打造AI金耳朵！「聽音辨聲」成功率達98％

氣象署發布「磁暴特報」！干擾持續24小時　極光發生地區曝

3高中生奪德國紅點等5座國際大獎　以插畫重現礦工生活　

凱米3天下完1年份雨量　李孟諺：若在台北市也會淹水

嘉灣榮院健康營造列車　眼部保健衛教宣導造福榮眷

旅宿明年起「停供一次性備品」　下一步取消塑膠瓶裝水

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

百日咳恐「1傳17」中學生發病7周才確診　校園接觸37人將預防投藥

南韓男團射箭3連霸　他見數據驚「9分就是失誤」：跟鬼一樣強

越式洗髮有「新服務」！　妹子一看照片快哭了：好險有張開眼睛

高雄道路箱涵頂版驚見「7x3.6米」下陷　將封閉剩1車道搶修

大同大學團隊打造AI金耳朵！「聽音辨聲」成功率達98％

氣象署發布「磁暴特報」！干擾持續24小時　極光發生地區曝

3高中生奪德國紅點等5座國際大獎　以插畫重現礦工生活　

凱米3天下完1年份雨量　李孟諺：若在台北市也會淹水

嘉灣榮院健康營造列車　眼部保健衛教宣導造福榮眷

旅宿明年起「停供一次性備品」　下一步取消塑膠瓶裝水

史丹利轉戰韓服「被演員進攻」勝率暴跌：他們要摧毀我直播！

親征2026縣市首長選舉？　柯文哲語帶保留：「現階段」沒這計劃

藍未參加IPAC峰會遭綠質疑　謝衣鳯：國民黨背負維繫台海穩定使命

高承睿球拍「底部有臉」是他！大票點頭笑了：很多選手的偶像

百日咳恐「1傳17」中學生發病7周才確診　校園接觸37人將預防投藥

海地幫派分子開火！　總理「剛踏出醫院」毫髮無傷逃過一劫

孫安佐飛烏克蘭進度曝光！　經紀人鬆口未來計劃：他個性樂於分享

苗栗毒品戒癮治療2.0　檢方聯手醫院建立「戒癮醫療SOP」

饒慶鈴視察台東總圖興建進度　估明年10月啟用

南韓男團射箭3連霸　他見數據驚「9分就是失誤」：跟鬼一樣強

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

生活熱門新聞

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

可能還有颱風！　最新預測曝

快訊／下班注意！12縣市豪大雨特報　防雷擊強風

綠島打工換宿爆性騷！他發道歉文「明天出島」

江振誠「泰國模特兒妻」照片曝光！　獨守宜蘭空閨　

低壓殘留水氣「明天雨彈往北跑」　午後大雨炸半個台灣

快要結婚了！她住進男友家卻每天哭

快訊／對流旺盛！12縣市大雨特報　下到晚上

氣象署發布「磁暴特報」！干擾持續24小時　極光發生地區曝

要價2390旅行箱「一摔就裂」！標檢局抽驗不合格　要求全面下架

「凱米為台築最強海岸防禦」　4公里長驚人畫面曝

不想先繳費！男咆哮護理師：路上遇得到

台北超商寶可夢機台大撤場

日本人6特徵形容台女！一票笑了：大實話

更多熱門

相關新聞

木柵動物園停車玩一天恐要千元　游淑慧：停管單位應降低民眾負擔

木柵動物園停車玩一天恐要千元　游淑慧：停管單位應降低民眾負擔

台北市立木柵動物園，停車費每小時60元，遭外界質疑價格太貴，營運停車場的北捷則表示，暫無調整計畫，鼓勵多搭乘大眾運輸。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（30日）表示，出遊至少停留動物園6至7小時，去趟動物園總花費可能就要1千到1千5，對小家庭的確不算便宜。她建議，動物園與停管單位研議，以合理方式降低家長負擔，讓親子創造更多美好回憶。

台中、高雄預售買氣火熱　新北市交易量意外下滑

台中、高雄預售買氣火熱　新北市交易量意外下滑

大稻埕煙火7／31加碼「雙倍綻放」

大稻埕煙火7／31加碼「雙倍綻放」

母子遭父罰跪　北市被監院糾正後這樣說

母子遭父罰跪　北市被監院糾正後這樣說

45分鐘美白牙齒店突停業　消保官回應了

45分鐘美白牙齒店突停業　消保官回應了

關鍵字：

寶可夢親子活動遊樂園業台北市撤場

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面