台北超商寶可夢機台一夜全滅亡　家長傻眼質問市府：要帶小孩去哪？

記者蘇晟彥／台北報導

《寶可夢加傲樂》（Pokémon Ga-Olé）（下簡稱寶可夢機台）在台灣推出後深受玩家喜愛，不少父母都會趁著空閑之餘帶著小孩到周遭超商遊玩，增加親子間互動時光。但在近日寶可夢機台遭檢舉，依臺北市法規不得設置在非商業區，在超商的據點大幅撤場，就有父母發現完全找不到機台，向北市府怒喊「這麼多該檢舉的東西，偏偏要找親子同樂的遊戲下手，到底存何居心」

▼寶可夢機台在7月底從超商大規模撤場，引起不少父母抱怨「假日要帶小孩去哪玩？」。（圖／記者周宸亘攝）



臺北市商業處近日發布新聞稿，指出寶可夢機台設置歸屬於「遊樂園業」，依臺北市法規不得設置在非商業區，呼籲業者應遵循都發建管相關法規，並強調會聆聽業者及外界聲音，共同打造健康營業環境。根據商業處日前指出，5月底已發函業者，設置機台地點應符合都計、建管等規定。清查在住宅區或非商業區及學校附近寶可夢機台，至6月共67處，已通報都發局處理並發函業者，至7月15日止，有32處要改善，預計將在9月底前將所有「不符合規定」的機台通通撤除。

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自從新聞稿發佈後，就有民眾發現設置在超商的寶可夢機台一夜消失，只要周遭有學校、住宅區的超商就完全找不到機台，必須跑到新北市才有得玩。有民眾受訪時就指出，「不懂像是夾娃娃機這種遊戲政府沒有要檢舉，反而找寶可夢機台下手，造成親子活動減少，還要大費周遭跑到很遠的地方遊玩，完全不懂市府這樣的作為存何居心？」

據了解，台北市內違規的寶可夢機台預計將在8月撤除完，在29日超商的寶可夢已經全數撤除，預計有70台從台北市滅絕，目前大概剩下65台，主要分布在百貨公司、商場等等。而新北的父母也別開心得太早，根據新北店家透露「現在也在挫著等」，已經接到風聲可能在9月新北市府也會開鍘，到時候雙北的寶可夢機台將會大量減少，勢必會造成更多亂象。

對此，相關消息曝光後，有不少人都為寶可夢機台抱屈直喊，「過時的法規到現在還一直用」、「台灣的小孩好可憐，連玩遊戲都會被禁止」、「滿地夾娃娃機不處理？」、「這樣算是遊樂園業？？北市府是不是搞錯什麼？」