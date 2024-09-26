快訊／松機外客運失控險衝水池！號誌桿被撞斷　擋風碎裂釀2傷

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

北市松山機場外今(26日)發生一起事故！一輛國光客運不明原因失控撞上標示桿及水池，撞擊力道猛烈，標示桿都被撞斷，客運車頭毀損、擋風玻璃全碎，旅客因此受到驚嚇，而事故共造成司機及一名乘客受傷送醫，而至於詳細事發原因仍待調查釐清。

▲松山機場外客運失控。（圖／記者黃彥傑翻攝）

經警方到場了解，車上共有司機即一名女乘客，司機無明顯外傷，但腹部疼痛，女乘客則是右手肘輕微擦傷，兩人均送三軍總醫院松山分院救治。司機經酒測後，酒測值為零，詳細肇事原因仍待調查釐清。