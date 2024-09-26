欠謝國樑鉅債...袁艾菲前男友掏空德信證券1.1億！判囚4年2月

記者黃哲民／台北報導

曾跟藝人袁艾菲交往的餐廳小開林冠百，2018年擔任德信證券董事長時，以假收購案掏空1.1億餘元公款，用於償還私人向當時無公職的現任基隆市長謝國樑借款，林被起訴涉犯《證券交易法》使公司為不利益之交易罪嫌，出庭稱已盡力償還逾6000萬元，求每年分期200萬元直到餘款付清，但沒談成，台北地院今（26日）判他4年2月徒刑、須沒收犯罪所得5967萬餘元，可上訴。

▲藝人袁艾菲前男友、德信證券前董事長林冠百，涉掏空公款1.1億餘元。（圖／記者黃哲民攝）

林冠百今沒到庭聆判，同案另2名共犯親自現身，時任德信證券子公司德信冠群創業投資董事長吳男，被判刑2年、緩刑4年，他表示「尊重司法」，而時任服飾品牌「獨身貴族」總經理的馮男，被判刑2年2月，外加偽造文書5月徒刑、得易科罰金，面對記者提問，他雙手合十僅說「謝謝」。

▲藝人袁艾菲曾與林冠百交往4年。（圖／翻攝自Facebook／袁艾菲）

本案於前年（2022年）8月起訴，當時謝國樑正參選基隆市長，被民進黨競選對手蔡適應告發在本案涉嫌洗錢，民進黨立委林楚茵並開記者會質疑謝的金星公司登記資本額僅台幣700萬元，怎能借給林冠百台幣300萬元與美金320萬元，「其中涉及很多貓膩」，喊話謝應說明是否「假借錢真洗錢」，或涉及鉅額逃漏稅。

謝國樑自認已提出單據，澄清單純借錢給林冠百周轉，根本沒涉及林掏空德信證券等犯行，仍遭林楚茵抹黑，告林楚茵求償精神慰撫300萬元與刊登判決全文。北院一審去年（2023年）8月判謝全部敗訴，理由為林楚茵依據新聞報導，對候選人私德等可受公評之事合理評論，謝應以最大容忍接受公眾檢視。

▲基隆市長謝國樑。（圖／郭世賢翻攝）

現年43歲的林冠百號稱投資股市發跡，在北市經營燒烤店等餐廳，曾跟綜藝節目《大學生了沒》出道的藝人袁艾菲（昔日藝名迅猛龍）交往4年，更成立經紀公司專為袁艾菲打理演藝事業，後因林另簽下藝人張景嵐，2人感情生變而於2015年分手。

林冠百之後與多位女星有曖昧，2017年更擔任德信證券董事長，卻在任內捅出本件大婁子，背景是他向當時無公職在身的謝國樑借貸台幣300萬元與美金320萬元，謝以名下金星等公司出借，林無力償還，正好馮男為了挽救家族事業「獨身貴族」品牌，找林周轉。

▲德信創投前董事長吳昌陽，與大學同學、德信證券前董事長林冠百涉共同掏空公款。（圖／記者黃哲民攝）

「獨身貴族」曾是國產女裝頂尖廠商，全盛時期用有50家實體店面及專櫃，但不敵網路電商興起，2012年起開始虧損、2018年每況愈下，傳出欠薪、撤櫃等等壞消息。

林冠百是馮男婚禮的伴郎，除用德信公款挪借給馮男應急，更與馮男謀議，假借收購「獨身貴族」等3家公司股權名義，掏空德信證券公款還錢給謝國樑，林還找自己大學同學、時任德信創投董事長吳男加入，事成之後，林將還錢的餘款拿去私人投資。

▲國內昔日知名女裝品牌「獨身貴族」前總經理馮冠皓（右），與婚禮伴郎、德信證券前董事長林冠百涉共同掏空公款。（圖／記者黃哲民攝）

德信證券與德信創投發現收購案是騙局，「獨身貴族」也驚覺收購款沒入帳、陷入更嚴重營運困境，2019年分別提告與告發，林冠百同年2月被德信證券解除職務，和吳、馮都被起訴，馮還反控林涉嫌詐欺。

林冠百出庭表示已盡力償還本息逾6000萬元，名下所有資產都被拍賣，「若有能力，當然希望自己一個人把錢還掉，但是現在沒有能力」，請求每年攤還200萬元直到付清，願開本票擔保，德信認為林須拿出不動產或他人本票擔保，才肯答應。

馮男說本意是爭取資金、幫家族事業起死回生，不料反因本案被強制執行，已賠1660萬元，他不是主導者，也沒取得分毫利益，現開Uber賺錢養小孩，無力再負擔高額賠償，請求諒解他的處境。吳男說迫於工作，無奈答應擔任林冠百的董事長特助兼德信創投董事長，他也認為林男投資「獨身貴族」的時機不合理、金額太大，以為林男會把投資變現歸還，林卻毀諾，吳自認「受牽連，有做我就坦承」，願賠150萬元彌補。