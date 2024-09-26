準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

▲吳德榮指出，台灣東南邊有熱帶擾動發展強度可能達中颱，下周一至周三最靠近台灣，美國模式預估會登陸。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣東南邊的熱帶擾動，中央氣象署預估周末生成颱風「燕子」，氣象專家吳德榮指出，下周一至周三最接近台灣，強度達中颱以上，對台灣威脅大；美國模式預測路徑更近，會通過台灣，但仍有不確定性，還需持續觀察其動向。

吳德榮在「三立準氣象」表示，歐洲模式預測，明天開始台灣東南邊海面有熱帶擾動發展，下周一至周三最靠近台灣，此時的強度恐怕達到中度颱風以上，路線可能會往台灣東北部海面移動，對台灣威脅大。

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吳德榮指出，美國模式預測路徑更靠近，會通過台灣，下周一至下周三可能會有比中度還強的颱風在台灣附近，行徑路線、對台威脅程度仍有不確定性，還需持續觀察動向。他提醒，下周台灣可能會受到颱風侵襲，民眾可以先做好心理準備。

中央氣象署預報員張竣堯表示，這2天有機會變成熱帶性低氣壓，可能在周末變颱風，有機會是中颱以上的強度，而下周一到下周三是較接近的時間點，全台都有機會下雨。

張竣堯說，目前預估該系統周末較靠近台灣東南部外海，之後貼近東半部外海一路偏北前進，貼著東部沿海移動，有些預測北上過程偏西北、有些偏北，不同路徑會有不同的影響，仍有不確定性，還要再觀察。