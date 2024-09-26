「全球前 2% 頂尖科學家」慈濟17位入榜！郭漢崇連年雙榜齊名

▲「全球前2%頂尖科學家」2023年終身科學影響力排行，慈濟今年共有8位入榜。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024年9月16日美國史丹佛大學公布2023年「全球前2%頂尖科學家」榜單分為「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」。慈濟醫療與教育志業共有十七位優異的科學家入榜。今年全球總計22萬餘科學家入榜，台灣共有1,407位學者列名，其中在臨床醫學領域共有356人，比去年增加20人。

8位入選「2023年終身科學影響力排行」的慈濟科學家，分別是慈濟醫療法人副執行長也是泌尿學專家郭漢崇教授，其他依照影響力排行為慈濟大學閻雲教授、慈濟大學李哲夫院長、花蓮慈院牙科部江俊斌教授、慈濟大學護理學系辜美安副教授、花蓮慈院曾文賓榮譽院長、慈濟大學護理學系賴惠玲教授、台中慈院研究部主任廖光福醫師。

▲「全球前2%頂尖科學家」2023年度科學影響力排行，慈濟共有13位科學家入榜。

而在「2023年度科學影響力排行榜」上，慈濟醫療法人郭漢崇副執行與林俊龍執行長雙雙入榜，還有慈濟大學護理學系辜美安副教授，花蓮慈院黃志揚副院長、研究部主任兼慈大醫學院副院長丁大清教授、花蓮慈院牙科部江俊斌教授、台北慈院研究部生物統計分析師曾奕翔博士、花蓮慈院泌尿部內視鏡泌尿科張嘉峰主任與內科部徐邦治主任、台中慈院研究部主任廖光福醫師、大林慈院胸腔內科呼吸照護中心主任黃健修醫師、台北慈院研究部郭展延博士、大林慈院腎臟內科暨嘉義慈濟診所主任蔡任弼醫師，總計十三位入榜。

▲林俊龍執行長連續二年入榜，他將素食科學研究成果搭配營養師食譜，出版《科學實證--這樣吃素最健康》一書。

台灣泌尿科翹楚郭漢崇醫師，共發表了703篇相關論文，並自2021起連續入榜「全球前2%頂尖科學家」年度與終身雙榜齊名。郭漢崇引入了先進的診斷和治療方法，如錄影尿動力學檢查和肉毒桿菌素治療，逐步在花蓮帶來了專業的泌尿科治療能量，並長期從事功能性泌尿學以及脊髓損傷導致的排尿問題研究成果。他首創將肉毒桿菌素注射於尿道括約肌，以解決低收縮力膀胱的排尿問題，讓病人可以恢復正常的排尿。加上現今的新型藥物注射、膀胱內高濃度血小板血清（PRP）注射、或是低能量體外震波等新療法，有效改善患者的下尿路症狀，減少膀胱發炎。此外，在間質性膀胱炎和尿失禁的治療方面也有重大突破，為患者帶來更多希望。郭漢崇是泌尿科臨床治療與科學研究的先行者，亦是親自帶領與提攜後輩，親手撰寫泌尿科醫學教科書的教育家，他推動臺灣泌尿科醫學會成立「E-School」泌尿教育平台，為醫師們提供重要的網路學習平臺，對培育後輩影響甚鉅。

▲郭漢崇副執行長，連續五年入圍「全球前2%頂尖科學家」--終身影響力與年度影響力雙榜，臨床、教學、研究全面發展，是醫學後輩的典範。

心臟內科專家，也是慈濟醫療志業林俊龍執行長，今年再度入榜「2023年度科學影響力排行榜」，他以自身四十多年的茹素經驗，向病人推廣茹素可改善心臟血管健康的觀念。2005年他帶領團隊創建全球第三、亞洲最完整的素食研究資料庫--「素食營養世代研究資料庫」，並鼓勵慈濟各院區醫師與營養師引用該資料庫資料，投入素食、疾病與健康之研究。2024年出版的《科學實證--這樣吃素最健康》，林俊龍執行長引用慈濟醫療體系約20篇醫學科學研究之論文摘要，邀請營養師設計食譜，將深奧的醫學研究，轉化為淺顯易懂、讓一般民眾可在生活中應用的健康蔬食飲食指南，並邀請茹素的醫師暢談蔬食對自身健康帶來的益處。

值得一提的是花蓮慈濟醫院的副院長黃志揚教授，也是榜單上常客，但今年卻以不同年份區間重複入榜「2023年度科學影響力排行榜」二次，可見其在科學研究上的貢獻卓越。黃志揚研究專長為心臟分子生化及癌症分子醫學、幹細胞老化研究、中草藥及其純化物之應用。新冠肺炎疫情嚴峻期間，黃志揚與研究團隊在林欣榮院長的帶領下，專注於研究中草藥研發，如淨斯本草飲之配方與應用，研究成果豐碩。2023年一整年發表超過45篇論文，研究論文被引用次數自2017年迄今為15,570次。

▲黃志揚副院長連續入榜「全球前2%頂尖科學家--年度影響力排行榜」。

「全球前百分之二頂尖科學家」已連續五年公布，由史丹佛大學專家透過 Scopus的論文影響力數據計算得出，分為「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」，使用總引用次數等六種指標，反映出學者的學術論文影響力。此次採2024年8月Scopus資料庫，引用次數採計至2023年底，統計數據時間範圍為1960-2023年。

評分依據著重於學者的整體引用影響力及作者貢獻度，並以下列六種關鍵指標形成綜合分數：「總引用次數」、「赫希指數(Hirsch h-index)」、「共同作者修正的赫希指數(Schreiber Hm-index)」、「單獨作者」、「單獨或者第一作者」、「單獨、第一或者最後作者的文章引用次數」。

「全球前百分之二頂尖科學家」慈濟榜單

【2023年終身科學影響力排行】

1.郭漢崇教授 慈濟醫療法人、花蓮慈院

2.閻雲教授 慈濟大學

3.李哲夫教授 慈濟大學

4.江俊斌教授 花蓮慈院

5.辜美安副教授 慈濟大學

6.曾文賓院長 花蓮慈院

7.賴惠玲教授 慈濟大學

8.廖光福主任 台中慈院

【2023年度科學影響力排行榜】

1.郭漢崇教授 慈濟醫療法人、花蓮慈院

2.辜美安副教授 慈濟大學

3.黃志揚副院長 花蓮慈院

4.丁大清主任 花蓮慈院

5.江俊斌教授 花蓮慈院

6.曾奕翔博士 台北慈院

7.張嘉峰主任 花蓮慈院

8.徐邦治主任 花蓮慈院

9.廖光福主任 台中慈院

10.黃健修主任 大林慈院

11.郭展延博士 台北慈院

12.蔡任弼主任 嘉義慈濟診所、大林慈院

13.林俊龍執行長 慈濟醫療法人

資料引用來源：

August 2024 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"

Published: 16 September 2024|Version 7|DOI:10.17632/btchxktzyw.7

Contributor:John P.A. Ioannidis

[連結] https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/7

