宣導七月非鬼月而是吉祥孝親月　慈濟草屯聯絡處偕許淑華推廣蔬食

▲慈濟草屯聯絡處舉辦吉祥祈福會，推廣蔬食愛地球活動。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

慈濟草屯聯絡處分別於農曆7月「吉祥月」的8月10、11、24、25日，舉辦4場「齋戒茹素，祈禱在地社區平安」祈福會，最後一場約有300人參加，共同響應茹素護生、蔬食愛地球的活動。

當天與會來賓有南投縣長許淑華、民政處林琦瑜處長，草屯鎮長簡景賢、廣隆電機董事長李耀銘、藝術大師李穀摩等，與社區里鄰長、社區理事長代表會眾獻供，揭開活動序幕，祈福會後由慈濟志工引導參與「齋戒茹素饗宴」。

許淑華致詞表示，農曆7月的傳統好像是處處都要小心，其實就佛教而言，7月是吉祥月，也是孝親月；慈濟在各地舉辦祈福會，同時推廣茹素，不僅是對眾生的敬重，也是在保護地球，她鼓勵眾人響應素食，日後也會在縣府推動素食。

許淑華也說，近兩年來卡努、凱米颱風對南投影響很大，每逢災難時慈濟馬上成立災害應變中心，在第一時間投入救災，縣政府透過與慈濟的協力，能更快速地幫助受災鄉親。

慈濟基金會指出，今年慈濟七月吉祥月活動主軸，是依循過去臺灣民間為求平安而建醮，有「五年二醮」舊例，某個地區或村莊要建醮，家家戶戶都要茹素一段時間，以表誠意，期盼天地神祇賜福。

而慈濟人平時就推動素食，去年全臺灣幾十萬人「入經藏」，每一個家庭在入經藏期間都是茹素，期盼人們維持虔誠心所凝聚起的祥和氣氛，祈願社會長久平安，風調雨順；另也在各地舉辦祈福會愛灑活動、宣導農曆7月原是吉祥月的理念，期盼民眾能破除「鬼月」迷思，傳遞正信觀念，不要為了祭祀而殺生，鼓勵響應素食。