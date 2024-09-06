偷拍開刀病患胸照PO網！還反串正義網友　護理師扯「教學研究」

▲護理師黃少威(白衣)偷拍病患在開刀房的裸胸照po網，遭起訴涉嫌妨害性隱私。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北慈濟醫院前護理師黃少威，涉嫌在開刀房內，用iPhone13 Pro MAX偷拍手術麻醉中的女病患胸部裸露照片，還PO網反串爆掛，佯稱是要揭發「護理師偷拍病人私密照」惡行，檢警獲報後循線找到黃少威並查扣手機、電腦，台北地檢署6日偵查終結，依妨害性隱私等罪嫌起訴黃少威。

黃少威2023年11月剛到台北慈濟任職，4月23日上午11點半左右，黃少威以暱稱「阿肥」，上PTT貼文「爆掛，台北慈濟護理師偷拍病人私密照」，聲稱自己到開刀房上班半年，在病患麻醉準備開刀前，護理師會為官病患生殖器獲胸部，還用手機拍攝、搓揉，「阿肥」義正嚴辭地指控：「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡」。

由於「阿肥」貼文同時附上病患在手術台上的裸胸照，雖然乳頭部位已經處理遮掩，但仍屬於侵犯病患隱私的行為，檢警獲報展開調查，當天晚上就根據IP找到為了住在醫院宿舍的黃少威，並查扣黃少威的手機、電腦，查扣數十張病患私密照，黃少威辯稱是用來「醫學研究」。

檢察官訊後諭令黃少威交保10萬元，但黃少威沒錢辦保，後改為限制住居，黃少威也因此丟了在慈濟的工作，案經遭公布隱私照的病患提告，檢察官依竊錄他人身體隱私部位，以及無故拍攝他人性影像等罪提起公訴。