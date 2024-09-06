　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷拍開刀病患胸照PO網！還反串正義網友　護理師扯「教學研究」

▲▼ 新店慈濟醫院手術室護理師偷拍案，被告黃少威。（圖／記者劉昌松攝）

▲護理師黃少威(白衣)偷拍病患在開刀房的裸胸照po網，遭起訴涉嫌妨害性隱私。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北慈濟醫院前護理師黃少威，涉嫌在開刀房內，用iPhone13 Pro MAX偷拍手術麻醉中的女病患胸部裸露照片，還PO網反串爆掛，佯稱是要揭發「護理師偷拍病人私密照」惡行，檢警獲報後循線找到黃少威並查扣手機、電腦，台北地檢署6日偵查終結，依妨害性隱私等罪嫌起訴黃少威。

黃少威2023年11月剛到台北慈濟任職，4月23日上午11點半左右，黃少威以暱稱「阿肥」，上PTT貼文「爆掛，台北慈濟護理師偷拍病人私密照」，聲稱自己到開刀房上班半年，在病患麻醉準備開刀前，護理師會為官病患生殖器獲胸部，還用手機拍攝、搓揉，「阿肥」義正嚴辭地指控：「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡」。

由於「阿肥」貼文同時附上病患在手術台上的裸胸照，雖然乳頭部位已經處理遮掩，但仍屬於侵犯病患隱私的行為，檢警獲報展開調查，當天晚上就根據IP找到為了住在醫院宿舍的黃少威，並查扣黃少威的手機、電腦，查扣數十張病患私密照，黃少威辯稱是用來「醫學研究」。

檢察官訊後諭令黃少威交保10萬元，但黃少威沒錢辦保，後改為限制住居，黃少威也因此丟了在慈濟的工作，案經遭公布隱私照的病患提告，檢察官依竊錄他人身體隱私部位，以及無故拍攝他人性影像等罪提起公訴。

ET快訊
快訊／民進黨市黨部遭蛋襲　畫面曝光！
柯文哲遭押「黃國昌偷笑照」瘋傳！　主持人還原現場
快訊／民進黨高雄市黨部遭蛋襲！
邰智源宣布　《木曜4》初代6成員退出
已經在挑便當菜色！　王世堅加碼甜點「起酥蛋糕」送柯文哲
快訊／監理站女員工「拆車牌」　慘遭輾斃
結婚33年沒分開過！　陳佩琪北所外喊：傷心但沒哭
快訊／挺柯文哲！　民眾黨召集支持者「全國開講」
傳4300萬商辦是沈慶京後謝！　陳佩琪批不實資訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／蛋襲畫面曝光！民進黨高雄市黨部深夜遭砸　男丟完就跑

快訊／汐止男墜樓「全身骨折趴地」無呼吸心跳！　送醫搶救中

大牙遭傳訊恐嚇「吃慶記」嚇得報警　衝動男「陷害朋友」下場曝

快訊／台南驚傳女子落水！消防漏夜搜尋10小時　3km外找到遺體

婦與鄰居吵架！竟冒名寄88萬假本票給周玉蔻　還送冥紙給徐巧芯

快訊／民進黨高雄市黨部深夜遭蛋襲　警鎖定涉案男追查動機

高雄36歲女酒後墜樓送醫　男友人「這原因」急搭計程車躲屏東

慣竊深夜拉車門吵醒屋主　狂奔逃逸被壓制原因曝

獨／不忍了！訂製鞋擺家門10天又被偷　他怒問：愛上我的腳味

快訊／麻豆監理站代辦員「蹲水泥車前拆車牌」　慘遭輾過當場慘死

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

快訊／蛋襲畫面曝光！民進黨高雄市黨部深夜遭砸　男丟完就跑

快訊／汐止男墜樓「全身骨折趴地」無呼吸心跳！　送醫搶救中

大牙遭傳訊恐嚇「吃慶記」嚇得報警　衝動男「陷害朋友」下場曝

快訊／台南驚傳女子落水！消防漏夜搜尋10小時　3km外找到遺體

婦與鄰居吵架！竟冒名寄88萬假本票給周玉蔻　還送冥紙給徐巧芯

快訊／民進黨高雄市黨部深夜遭蛋襲　警鎖定涉案男追查動機

高雄36歲女酒後墜樓送醫　男友人「這原因」急搭計程車躲屏東

慣竊深夜拉車門吵醒屋主　狂奔逃逸被壓制原因曝

獨／不忍了！訂製鞋擺家門10天又被偷　他怒問：愛上我的腳味

快訊／麻豆監理站代辦員「蹲水泥車前拆車牌」　慘遭輾過當場慘死

華航全航線機票最低72折　飛日本富士山跨年5千元起

賈永婕「負責美麗」挨批花瓶！　上任第3天側拍洩真實工作情形

快訊／蛋襲畫面曝光！民進黨高雄市黨部深夜遭砸　男丟完就跑

開學後腸病毒大爆發！國小男童脫水暴瘦　醫警告：6症狀恐致命

賴琳恩二手內衣褲「是不是真的10萬一套」！被狂問…她翻白眼回應了

17歲狗狗朋友過世牠好傷心　看到「同款玩偶」窩一起惹心疼

快訊／汐止男墜樓「全身骨折趴地」無呼吸心跳！　送醫搶救中

大牙遭傳訊恐嚇「吃慶記」嚇得報警　衝動男「陷害朋友」下場曝

台股震盪高股息ETF買氣不減　一次看五大人氣王

慢點加油！　下周汽油每公升估「調降0.4元」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來？

柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證

刺青男「當街掏斧頭」尻騎士　曾自稱四海幫大哥

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

即／陳佩琪、黃珊珊抵看守所！帶2本書給柯文哲

陳佩琪送枕頭、涼蓆被退回　看守所曝原因

即／沈慶京傳緊急送醫電腦斷層！北所證實了

新莊42歲男7樓墜下　頭顱破裂亡

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

柯文哲羈押住多人房　早餐是銀絲卷與奶茶

交通大隊出手！新竹「恐怖計程車」啪沒了

19歲山道猴拒繳9200元罰單　紅牌重機遭查封

更多熱門

相關新聞

日本癡漢偷拍1000女！　針孔偽裝成石頭

日本癡漢偷拍1000女！　針孔偽裝成石頭

日本福島縣一名男子，在今年5月被抓到跑到山形縣內的露天溫泉設施偷拍，至少有44名女生受害。該案在本月2日開庭審理，做案內容與手法也被公開，而這名癡漢的偷拍工具也因此曝光。

人妻不倫變調！小王竟傳嘿咻片給她父母、老公

人妻不倫變調！小王竟傳嘿咻片給她父母、老公

水電工在客戶家裝針孔　偷拍16女10年

水電工在客戶家裝針孔　偷拍16女10年

男友爸竟是狼　少女遭誘上計程車蹂躪

男友爸竟是狼　少女遭誘上計程車蹂躪

關鍵字：

慈濟護理師偷拍病患隱私性影像

讀者迴響

熱門新聞

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

劃一刀大腸會流出？過來人曝真相

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來？

柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證

刺青男「當街掏斧頭」尻騎士　曾自稱四海幫大哥

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

看似天真「其實超有心機」星座

平價小吃一份300　他傻眼：成本有20？

快訊／林國成曝陳佩琪「一直在哭泣」

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面