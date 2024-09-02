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感恩搶修東部鐵道辛勞　慈濟慰勞台鐵花蓮工務人員

▲▼慈濟9月2日從崇德火車站搭乘工程維修車前往和仁=崇德間臺鐵小清水溪橋(西正線)慰問工程人員。(圖為慈濟基金會提供)

文／林佳予　 圖／慈濟基金會提供

「我們是一群『曬月亮』的人，都是在夜間工作。」「臺鐵人就是這樣，這是我們被賦予的天職，只能對家人說抱歉。」

慈濟感恩臺鐵人員付出辛勞，9月2日上午前往臺鐵崇德站、和仁=崇德間慰問工程人員，在慈濟慈善事業基金會顏博文執行長帶隊下，慈濟送上可即食的營養穀棒、福慧珍粥、果汁飲、豆皮脆片等，希望讓辛苦的工程人員能在搶修過程中可以迅速補給體力。臺灣鐵路股份有限公司東區營運處處長姜登凡表示，「感謝慈濟百忙之中來慰勞，對同仁的安全與辛勞進行慰勞，除了感謝還是感謝。」

慈濟顏博文執行長感恩臺鐵工務人員：「大家辛苦了！」今年東岸受到包含地震、颱風等天災影響，這段路有許多需要靠大家的力量一起修復。希望大家注意安全，慈濟會努力支持大家營養食品。祝大家施工安全順利，讓這條線快速復工。

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▲▼慈濟9月2日從崇德火車站搭乘工程維修車前往和仁=崇德間臺鐵小清水溪橋(西正線)慰問工程人員。(圖為慈濟基金會提供)

15位慈濟人在臺鐵人員引導與陪同下，做好安全措施，搭乘工程維修車前往和仁=崇德間與臺鐵小清水溪橋(西正線)，由臺鐵安全科代理科長楊舜安、臺灣鐵路工會花蓮分會理事長沈劍平陪同與說明。

慈濟顏博文執行長表示，搶修人員的工作環境都是很有挑戰，我們是來激勵與感恩。到現場我們看到土石流造成臺鐵小清水溪橋西正線橋墩損毀，施工的環境很熱，物質條件很辛苦，由於還有一線通車，所以他們搶修過程也是要注意安全。

▲▼慈濟9月2日從崇德火車站搭乘工程維修車前往和仁=崇德間臺鐵小清水溪橋(西正線)慰問工程人員。(圖為慈濟基金會提供)

0403花蓮地震後，和仁=崇德間陸續受到豪雨、土石流、颱風影響而中斷。臺灣鐵路工會花蓮分會理事長沈劍平從0403地震後，幾乎以崇德車站對面的辦公室為家。沈劍平指出，0403地震後我們就迅速巡查路線，積極搶在一天內完成通車。後續陸續有豪大雨、颱風造成路線中斷，我們也是積極搶救。在安全條件下進行24小時輪班積極搶修。「大家都很累、輪班上陣，社會大眾都希望越早通車越好，我們更希望趕快搶通。

沈劍平表示，我們是一群「曬月亮」的人，夜班人員利用夜間沒有班次時，封鎖、斷電、確認完全沒有車輛時，利用晚上0點到凌晨六點之間進行臨軌作業。臺鐵人就是這樣，這是我們被賦予的天職，只能對家人說抱歉。把份內工作做好，盡量做得讓社會大眾能夠接受，很感恩家人對我們的諒解。

▲▼慈濟9月2日從崇德火車站搭乘工程維修車前往和仁=崇德間臺鐵小清水溪橋(西正線)慰問工程人員。(圖為慈濟基金會提供)

臺灣東部因颱風、地震頻繁，加上部分因素，近年發生數次事件。臺鐵安全科代理科長、花蓮站長楊舜安經歷過普悠瑪事件、0402太魯閣事件、0918池上地震、0403花蓮震災以及這次凱米風災，楊舜安指出，人員安全一定要排第一，以凱米颱風為例，風災後七天仍有豪雨、土石流，人員晚上6點前一定要撤離，隔天早上7點才上工。

楊舜安表示，「看到慈濟人就安心」，普悠瑪事件時他任職於臺東車站，看到有慈濟人在的時候，家屬就比較平靜，感恩慈濟人當時在家屬旁邊協助陪伴走出傷痛。

臺鐵指出，7月24日凱米颱風侵襲臺灣引發土石流將臺鐵小清水溪橋(西正線)沖毀，造成和仁=崇德間僅能以單線(東正線)單線雙向行車，預估須至年底才能完成搶修，恢復正常營運。為加速搶修期程，臺鐵公司成立復原工作小組，組織花蓮前進指揮部進駐現場，統籌工程事宜，以縮短工期，達到年底通車目標。

▲▼慈濟9月2日從崇德火車站搭乘工程維修車前往和仁=崇德間臺鐵小清水溪橋(西正線)慰問工程人員。(圖為慈濟基金會提供)

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