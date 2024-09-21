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花4小時找住宿還開投票！旅伴一出國就嫌貴　網見男友1舉動也超雷

 ▲飯店,住宿（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲旅伴嫌住宿貴。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

一群人出去玩，最怕遇到不規劃行程又不斷抱怨的旅伴。近日有網友發文表示，她和男友、男友的朋友們一起出國玩，並且熱心排行程，然而飛出國以後，就有其中一個完全沒幫忙的旅伴臉臭，碎念為何要住這麼貴的地方？讓她不太開心。貼文曝光後，大票網友也搖頭。

女網友在Dcard上，以「出國被躺分仔旅伴批評行程」為標題發文，提到她非常喜歡規劃行程、住宿和飲食，所以在這次旅行中自告奮勇幫忙。過程中，有其他幾位熱心的朋友加入了查找資料的行列，由於其中有幾天的住宿價格較高，所以她還特地一一列出，讓大家投票選擇。

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豈料飛出國後，就有其中一位朋友抱怨住宿太昂貴。但原PO直言，這位朋友從頭到尾並未提供任何有用的資訊，也沒有參與查找資料、訂旅館餐廳、找導遊或安排交通等工作，最讓她無奈的是，就連男友也說她找住宿時應該考慮到每個人的預算。

原PO強調，這趟旅程是男友拜託她一同前往的，而且當初住宿也是大家一起投票決定的。她前後花了3、4個小時找住宿、整理、訂房，沒想到男友卻這樣說，讓她很受傷。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「感覺男友把臭臉朋友，看得比女朋友還重要。臭臉朋友只是臭臉，他就可以忽略自己女友辛辛苦苦花的時間、精力」、「最討厭遇到這種了！不會理解主辦人的辛苦，然後叫他們自已當主辦，千拖萬拖也沒在動作，真的約到出一張嘴的，都直接拒絕往來戶」、「有預算考量應該要自行提出，而不是到現場才臭臉」、「不只是那個雷包，你男友也很欠罵吧」、「你男友就軟柿子，只敢得罪自己人」。

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