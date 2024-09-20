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秋意漸濃！搭台灣好行玩新北「4線公車」遊山玩水

▲▼新北,台灣好行,795木柵平溪線,716皇冠北海岸線,856黃金福隆線,965九份金瓜石線。（圖／新北市政府交通局提供）

▲民眾可以搭「795木柵平溪線」、「716皇冠北海岸線」、「856黃金福隆線」及「965九份金瓜石線」等4條新北台灣好行路線公車，暢遊新北知名景點。（圖／新北市政府交通局提供，下同）

生活中心／綜合報導

新北市微笑山線最東邊的平溪和北海岸的淡水、三芝、石門、金山、萬里以及東北角的瑞芳、貢寮，擁有好山好水好風光；想要趁著假期探訪新北的山林生態、海洋風情及鐵路秘境，新北市交通局強力推薦搭台灣好行「795木柵平溪線」、「716皇冠北海岸線」、「856黃金福隆線」及「965九份金瓜石線」等4條路線公車出遊就對了！

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽表示，「795木柵平溪線」、「716皇冠北海岸線」、「856黃金福隆線」及「965九份金瓜石線」等4條新北台灣好行路線公車，皆可使用現金及悠遊卡等電子票證乘車；另外至明（114）年8月31日止，持電子票證搭乘享全票每段半價優惠，即每段票只要8元，省錢又方便。

林詩欽說，台灣好行「795木柵平溪線」行經深坑、石碇及平溪區，其中「淡蘭古道」更是吸引眾多登山遊客之外，深坑老街、石碇老街、平溪老街及十分瀑布也是遊客必到的景點。「795木柵平溪線」融合自然生態與在地文化體驗的旅遊。

▲▼新北,台灣好行,795木柵平溪線,716皇冠北海岸線,856黃金福隆線,965九份金瓜石線。（圖／新北市政府交通局提供）

北海岸豐富的觀光資源，有淺水灣、白沙灣、中角灣及翡翠灣等美麗海灣，還有大自然鬼斧神工的野柳地質公園、老梅綠石槽秘境，或是到金山放鬆享受天然溫泉及金山老街、淡水老街品嘗當地美食、參觀朱銘美術館，只要搭乘「716皇冠北海岸線」來趟北海岸之旅，節能減碳，悠遊快活。

▲▼新北,台灣好行,795木柵平溪線,716皇冠北海岸線,856黃金福隆線,965九份金瓜石線。（圖／新北市政府交通局提供）

▲▼新北,台灣好行,795木柵平溪線,716皇冠北海岸線,856黃金福隆線,965九份金瓜石線。（圖／新北市政府交通局提供）

你也可以選擇從新北市板橋府中商圈或是臺北市西門商圈搭乘台灣好行「965九份金瓜石線」公車到九份老街、黃金博物館；也可從搭火車到瑞芳火車站，由「區民廣場」公車站搭乘「856黃金福隆線」公車暢遊瑞芳金瓜石、水湳洞、九份及貢寮區的龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、金沙灣、鹽寮海濱公園和福隆海水浴場，當然也不能錯過「澳底海鮮街」的天然海味及貢寮鮑，大啖海鮮美食。

▲▼新北,台灣好行,795木柵平溪線,716皇冠北海岸線,856黃金福隆線,965九份金瓜石線。（圖／新北市政府交通局提供）

▲▼新北,台灣好行,795木柵平溪線,716皇冠北海岸線,856黃金福隆線,965九份金瓜石線。（圖／新北市政府交通局提供）

相關台灣好行公車停靠站及時刻資訊詳見附件；若民眾計畫來趟青春山海線（淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮）之旅，也可使用多語言青春山海線大眾運輸指南前往探訪，歡迎國內外民眾搭公共運輸玩樂新北。

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