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大陸 大陸焦點 特派現場

遼寧子弟連勝文出席2024遼台會　談祖母思鄉情：兩岸都是一家人　

▲▼ 宋濤、連勝文、遼台會2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2024遼台經貿交流合作周在瀋陽舉行開幕式。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／遼寧瀋陽報導

「2024遼台經貿交流合作周」今（25）日在遼寧瀋陽舉行開幕式。兩岸近300名嘉賓參加，中國國民黨副主席連勝文一行出席大會，同時回祖母瀋陽老家祭祖。他也指出與遼寧的深刻的淵源，因為祖母祖父愛吃麵食，自己和孩子的生活飲食也受到影響，一代傳一代，同時證明兩岸都是家人，對故鄉的感情已經深刻烙印在自己的DNA裡。

本屆「遼台會」於疫情後首次盛大舉行，由遼寧省副省長高濤主持開幕式，大陸方面嘉賓遼寧省委副書記、省長李樂成、大陸國台辦主任宋濤、新聞局局長陳斌華、經濟局局長張世宏等人；台灣方面與會嘉賓中國國民黨副主席連勝文、全國台企聯會長李政宏等人，以及300多位兩岸各界嘉賓參與。

李樂成致辭首先指出，遼寧省委、省政府高度重視遼台合作，用心用情服務台胞台商，推動遼台人員往來和交流合作更加密切、貿易投資持續增長。未來，遼寧將全力打造市場化、法制化的營商環境，讓大家在遼寧投資放心、發展順心、生活舒心。

▲▼ 2024遼台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤則表示，隨著中國式現代化穩步推進，大陸產業結構持續優化、數字經濟與實體經濟加速融合、科技創新能力不斷提升，完全能夠為兩岸經濟合作開闢更光明前景，為台胞台企在大陸發展開拓更廣闊空間。

宋濤強調，搞「台獨」就沒有和平、也不會有發展。「台獨」分子加劇謀「獨」挑釁，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞切身利益。「對此，我們決不容忍、決不姑息，予以堅決反制。只有堅持體現一個中國原則的「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係才能重回正確軌道，兩岸交流合作才可順暢開展，台胞利益福祉才能得到真正保障。」

▲▼ 宋濤、連勝文、遼台會2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國國民黨副主席連勝文 。（圖／記者任以芳攝）

真為遼寧瀋陽子弟，連勝文致辭時特地講述自己與家中長輩對這片土地的深厚情感，「我從小在台灣長大，個子都比人家高，大家問我籍貫是哪裡？我說我是台灣台南人，很多人都不太相信，直到我補充說明我的祖母是遼寧瀋陽人後，大家都會說『難怪你塊頭這麼大』。」連勝文打趣說，東北人身材高大的特點，在自己身上體現得淋灕盡致。

連勝文接著說，「我的祖母和父親都非常喜歡吃麵食，我也特別喜歡，就連我兒子也不例外，可見我們對故鄉的食物喜好，已經深深地烙印在我們的DNA裡，不管我們人在什麼地方，一代傳一代，變成了我們家族的傳承。」

連勝文說，祖母在918事變後離開東北瀋陽去北京念大學，之後在河北省昌寧縣教英文，與來自台灣台南的祖父連震東先生成婚。抗戰期間再搬到西安，父親連戰在西安出生，直到重慶抗戰勝利，與一家人親千里迢迢到台灣。

連勝文說，小時候經常聽到祖母與來自遼寧的老鄉講起東北話，自己常常聽不懂，但是祖母的臉上卻總是充滿了笑容。「我曾經問祖母，她想不想東北的老家？為何不像其他老鄉搬去美國？」

連勝文也轉述祖母的回答說，上半輩子都在逃難，可以說顛沛流離。現在來到台灣，不想再走，這裡就是她的家，台灣就是她的家。即使想念故鄉的一切，只是自己年紀太大了，也沒辦法再回來，所以希望我們這些子孫們能代替她回瀋陽來盡一份孝心。

連勝文表示，從自己家的故事看起來，「兩岸其實都是一家人，我們都是兄弟姐妹，都是好朋友，大家都是中華民族的一份子。」

連勝文呼籲，在歷史悲情遠去後，中華民族子孫更應該把握這個機會，更應該把握這個機會，我們要充滿自信，同時要讓兩岸能夠真正的擱置爭議，求同存異，爭取雙贏。

最後，連勝文指出，兩岸必須要和平相處，友善相處，真誠合作，兩岸共同為子孫、為民族跟所有的百姓們創造更多的福祉。同時引領世界潮流，真正復興中華民族。「中國國民黨也會持續基於九二共識以及反對台獨的共同政治基礎，來推動兩岸的各項合作。」

結束致詞前，連勝文特地引用國旗歌歌詞「山川壯麗、物產豐隆」，祝福台商在資源富饒的東北有良好發展。會後台商進行交流，對於東北遼寧產業發展很感興趣，包括無人科技農業。

▲▼ 2024遼台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲瀋陽第十屆台商會長陳雲志。（圖／記者任以芳攝）

瀋陽第十屆台商會長陳雲志說，目前遼寧和台灣之間沒有直航航班，很多來瀋陽參會的台商朋友都是坐超過10個小時的飛機，大家都很興奮，認為遼寧是一片投資興業的熱土。「很多台灣同胞因為不瞭解遼寧，所以失去了搶抓發展機遇的先機。遼台經貿合作周的舉辦，能夠讓更多台灣同胞認識東北發展機遇。」

全國台企聯常務副會長莊久毅在廣西種辣椒，已經有「辣椒大王」名號，他也看中東北無人科技農業商機，外界認為東北天冷農業沒有發展，實際上是錯誤認知。舉例，他自己專門種辣椒，可以到海拔2000以上，也可以在零下，只要有一個避免風雪大棚，以及科技輔助，可以顛覆過去觀念，實際上是可行。

▼ 全國台企聯常務副會長莊久毅。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024遼台會 。（圖／記者任以芳攝）
 

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