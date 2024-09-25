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大陸 大陸焦點 特派現場

陸今取消對台34項農產關稅　連勝文：民進黨要解決「別賴給農民」

▲▼ 連勝文、瀋陽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 連勝文呼籲兩岸應該是互相合作，不是互相傷害 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／遼寧瀋陽報導

大陸方面日前宣布，從今（25）日開始「停止」34項台灣農產品外銷大陸免關稅優惠，大陸國安部近日也指稱查出台獨網軍「匿名者64」，甚至公佈3名參與者姓名和照片。對此，中國國民黨副主席連勝文今接受媒體訪問也表示，看到兩岸的發展感到遺憾，過去國民黨執政時期，都沒有這樣情況，現在民進黨作為執政者必須負責解決問題，不是把責任賴給農民。

連勝文一行今天出席2024年遼台經貿合作交流周，隨後前往遼寧省瀋陽市「友誼賓館」與宋濤會見，雙方用過午宴後，連勝文接受台媒與港媒訪問。

針對陸今起「停止執行」34項台農產品免徵進口關稅。連勝文表示，對於現今兩岸現況感到非常遺憾，「在國民黨執政時期，從來沒有這樣的情形發生，兩岸不管有什麼樣的困難，大家透過溝通協調，都能獲得合理的解決。」

連勝文也說，現在兩岸形勢真的比較緊張，兩岸關係並不是非常好，這種情況之下，很多本來應該可以解決的事情，變成沒辦法解決，「民進黨作為當政者，應該要出來負責解決，不能把責任都全賴到農民身上。既然你當家，就要負責解決台灣農民的困難，才是最重要的。」

外界也關注大陸國安部近日指出，起底「台獨」網軍「匿名者64」的黑客組織，稱該組織針對中國大陸和港澳地區，頻繁開展網路攻擊，試圖獲取大陸政治訊息，散佈謠言，顛倒黑白。「匿名者64」組織並非普通黑客，是台灣網軍所為，並且公佈來自台灣資通電軍3名現役人員姓名與照片，立案處理。

連勝文也回應，兩岸的年輕人如果有這麼厲害的網路科技能力，其實應該互相合作，一起做一些對民生經濟發展有益的事情，「這些優秀的網路科技人才，把時間浪費在互相攻擊、毀滅和傷害，看得非常難過。與其有這樣的能力，不如一起做一些對大家都有益的事情。」

「兩岸應該讓年輕人能夠互相幫助、互相合作、互相發展自己的事業。」連勝文特地強調，「大家花那麼多時間打來打去、互相傷害，到底意義在哪裡？如果大家有機會能夠心平氣和的透過交流代替衝突，通過雙方合作來化解很多這種不必要的爭執，不是更好嗎？」

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