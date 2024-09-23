2024國慶煙火預計吸30萬人朝聖　雲林推「人潮儀表板」動態即時掌握

▲今年的國慶煙火秀於雲林舉辦，雲林縣長張麗善表示將祭出「人潮儀表板」，讓民眾即時了解各區人潮狀況。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

2024國慶焰火在雲林，縣府預估當天湧入30萬人潮觀賞；縣長張麗善今天說，高鐵特定區規劃交通接駁、道路管制與停車場資訊，還有人潮儀表板，讓民眾即時了解各區人潮狀況。

雲林縣政府今天舉行「國慶焰火在雲林精彩周邊報你知」宣傳記者會，預估約有30萬人湧入，人潮從下午4時後開始湧入，晚間8時30分後迎來散場人潮，相關局處首長說明交通等相關整備情形。

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張麗善邀請觀賞焰火民眾，儘量搭乘接駁車與公共運輸系統，輕鬆享受璀璨國慶焰火，欣賞雲林優秀藝文團體與藝人表演，逛特色市集、吃美食、買雲林良品。

縣府交通工務局長汪令堯表示，當天國慶焰火會場周邊清雲路、學府一路、永興路及廉使分線等路段從下午2時起實施交通管制，直至12時結束；其餘特定區內多處路段因應管制需要，預計30日起逐步進行管制。

縣府在高鐵特定區規劃8000格汽車停車位、2600格機車停車場，還有4條交通接駁路線皆免費搭乘，分別在斗六後火車站、斗南火車站、西螺轉運站、北港好庫文化園區直達會場轉運站；往會場首班接駁車自下午2時起，服務至晚間7時，每10分鐘一班，人潮坐滿立即開車；返程部分則自晚間8時起，直到全數民眾疏散完畢為止。

為讓民眾全面掌握即時現況，雲林縣府計畫處推出「人潮燈號儀表板」，民眾僅需前往國慶焰火官網即可掌握主觀賞區及11個建議觀賞區人潮狀況，更是會與Google地圖接介即時路況。

計畫處長李明岳指出，民眾從下午4時30分至晚間10時30分間進入指定管制範圍內，每隔1小時將會收到1則歡迎及交通提醒簡訊，讓大家順利出遊。