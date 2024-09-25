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大陸 大陸焦點 特派現場

宋濤會見連勝文重申九二共識、反台獨　持續推進台商發展新機遇

▲▼ 連勝文拜會宋濤、遼寧、2024遼台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 宋濤會見連勝文一行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／遼寧瀋陽報導

「2024遼台經貿交流合作周」今（25）日上午在大陸遼寧省瀋陽舉行開幕式，會後大陸國台辦主任宋濤與中國國民黨副主席連勝文會見交流。宋濤重申願同國民黨在一個中國原則和「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，推動兩岸和平發展。連勝文則感嘆，兩岸現在有前進也有倒退，「可見兩岸的問題，操之於人」，如果讓國民黨與大陸交流合作，兩岸關係一定不會倒退。

本屆「遼台會」於疫情後首次盛大舉行，由遼寧省副省長高濤主持開幕式，與會嘉賓有遼寧省長李樂成、大陸國台辦主任宋濤、國台辦新聞局局長陳斌華、經濟局局長張世宏等人；台灣方面與會嘉賓中國國民黨副主席連勝文、全國台企聯會長李政宏等人，以及兩岸各界500多位嘉賓與會。

會後連勝文一行與宋濤在遼寧省瀋陽市「友誼賓館」會見。宋濤首先指出，今年7月中共中央舉行第二十屆三中全會，全面推進深化改革，以及中國式現代化建設作出系統的部署。未來將貫徹落實習近平的重要指示精神和中共二十屆三中全會的精神，繼續完善增進台商台胞在大陸的福祉制度和政策，提供更多的發展機遇，扎根大陸發展。

宋濤也指出，當前台海局勢嚴峻複雜，並且表示民進黨勾連外部勢力謀獨挑釁，設置很多障礙，阻攔兩岸同胞的交往交流，就是造成台海局勢動蕩的根本原因。「對民進黨當局搞台獨活動挑釁，絕不姑息，也絕不容忍，堅決反制，搞台獨就沒有和平。」

宋濤進一步強調，堅持「九二共識」就是維護台海和平。大陸方面願同中國國民黨在一個中國原則和「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，堅決反對台獨分裂活動，共同推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域的融合發展，共謀台灣同胞的福祉與發展，共謀國家統一和民族復興。

▲▼ 連勝文拜會宋濤、遼寧、2024遼台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 連勝文強調國民黨願意以正面積極態度發展兩岸關係。（圖／記者任以芳攝）

連勝文也談及祖母的出生地來自瀋陽，對於他來說有非常深刻的意義。現在有很多來自遼寧和台灣年輕人婚嫁，自己祖母也是早期台灣與遼寧的婚嫁組合，不算是第一對，卻是最早的兩岸婚姻。

連勝文也從自己家族歷史來舉例，大家都是中華民族的一份子，對於自己祖母來說瀋陽是家，台北也是家，兩個地方雖然間隔千里，不管是在親情、文化，甚至飲食有著千絲萬縷的關係。

連勝文指出，「我的祖母，這位來自遼寧老太太，對於這兩個家都充滿了情感，戀戀不捨。」這次也代替祖母向父親上香，也是我的外曾祖父，同時感謝台辦方面的協助還完成心願。

連勝文也談到兩岸近況，2024年有前進也有一些倒退。前進的部分，透過有心人士推進兩岸交流，不管是青年或經貿方面有比過去更好的成就。談到倒退的部分，他個人覺得很遺憾，主要是政治因素影響，導致兩岸本來有很多合作的關係，因而受到改變。

連勝文強調，過去國民黨執政時期，不論是兩岸經貿合作，各種產品互相進出口都沒有問題，可見兩岸的問題「操之於人」。

連勝文也重申，中國國民黨願意正面積極態度來發展兩岸關係，同時在「九二共識」和反台獨的共同政治基礎上，跟大陸方面進行交流與合作，解決問題，他相信兩岸關係絕對不會倒退。

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