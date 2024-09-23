2024東港迎王平安祭典　交通資訊出爐

▲東港迎王祭周邊交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」將於9月28日至10月5日舉行，為期8天，祭典期間有多種儀式和活動登場及參與的寺廟、陣頭眾多，預期將迎來人潮參觀，東港警分局期前縝密規劃並結合警力、民防、義警、義交等約300名人員共同執行迎王祭典期間治安及交通工作。

東港警分局提醒於活動期間彈性封閉周邊道路，管制通行，敬請民眾配合交通管制措施及提前改道行駛，交通管制時間、路段如下：

(一) 管制時間：113年9月27日(星期五)下午16時起至113年10月5日(星期六)18時止。

(二) 管制路段：中正路與光復路口(菜堂橋)、光復路與東隆街口(宮前橋前)、光復路與東隆街口(溫府正修堂前)、東隆街路段(成珍香餅舖前、後方路口)、共和街路段(東隆宮後方、東隆國小後門處)、芳都橋北端。

(三) 鎮海公園(請水)活動會場：27日(星期五)下午16時起(將視活動狀況彈性調整)，管制地點：鎮海路沿線北起豐漁橋南至鎮海公園，東起嘉新路沿線至嘉蓮宮西至鎮海路30-11號前。

(四) 出巡、遶境、遷船儀式28日(星期六)下午18時起至10月5日(星期六)6時止(每日上午8時至晚間23時，並視狀況提早或延後)，交通疏導管制地點：東港鎮內道路(視隊伍行經時周邊道路狀況彈性調整)。

東港警分局建議民眾將車輛停於光復路邊停車格、立體停車場(朝隆路、中山路、新義路)、共和社區臨時停車場(共和路) 及東港漁市場停車場，請勿違規停車或占用道路，亦鼓勵搭乘大眾運輸工具前往活動會場，提醒民眾如途中遇遶境隊伍，請遵從交管人員指揮疏導循序前進，共同維護周邊交通順暢，並隨時注意本身安全及隨身財物，確保平安。