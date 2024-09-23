　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024東港迎王平安祭典　交通資訊出爐

▲東港迎王祭周邊交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港迎王祭周邊交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」將於9月28日至10月5日舉行，為期8天，祭典期間有多種儀式和活動登場及參與的寺廟、陣頭眾多，預期將迎來人潮參觀，東港警分局期前縝密規劃並結合警力、民防、義警、義交等約300名人員共同執行迎王祭典期間治安及交通工作。

▲東港迎王祭周邊交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港迎王祭周邊交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港迎王祭周邊交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局提醒於活動期間彈性封閉周邊道路，管制通行，敬請民眾配合交通管制措施及提前改道行駛，交通管制時間、路段如下：

▲東港迎王祭周邊交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港迎王祭周邊交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

(一) 管制時間：113年9月27日(星期五)下午16時起至113年10月5日(星期六)18時止。

(二) 管制路段：中正路與光復路口(菜堂橋)、光復路與東隆街口(宮前橋前)、光復路與東隆街口(溫府正修堂前)、東隆街路段(成珍香餅舖前、後方路口)、共和街路段(東隆宮後方、東隆國小後門處)、芳都橋北端。

▲東港迎王祭周邊交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港迎王祭周邊交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港迎王祭周邊交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

(三) 鎮海公園(請水)活動會場：27日(星期五)下午16時起(將視活動狀況彈性調整)，管制地點：鎮海路沿線北起豐漁橋南至鎮海公園，東起嘉新路沿線至嘉蓮宮西至鎮海路30-11號前。

(四) 出巡、遶境、遷船儀式28日(星期六)下午18時起至10月5日(星期六)6時止(每日上午8時至晚間23時，並視狀況提早或延後)，交通疏導管制地點：東港鎮內道路(視隊伍行經時周邊道路狀況彈性調整)。

東港警分局建議民眾將車輛停於光復路邊停車格、立體停車場(朝隆路、中山路、新義路)、共和社區臨時停車場(共和路) 及東港漁市場停車場，請勿違規停車或占用道路，亦鼓勵搭乘大眾運輸工具前往活動會場，提醒民眾如途中遇遶境隊伍，請遵從交管人員指揮疏導循序前進，共同維護周邊交通順暢，並隨時注意本身安全及隨身財物，確保平安。

ET快訊
開賓士撞館長健身房　包手男：我給我自己討公道
女大生遭撞亡！公車停頓一下...逃死學姐：以為要禮讓
鋒面尾端就在台灣北方！粉專：午後降雨「下到發紅」
快訊／輾死女大生！　司機20萬元交保
首推周休3日！　40個職缺釋出
差19歲姊弟戀鬧出人命！　2男幫討債「1死1傷」
午後雨彈猛　3地恐現豪雨
快訊／公車輾斃女大生　巨業客運道歉了
快訊／金價史上新高！　台銀黃金存摺刷天價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

勞動部半導體基礎培訓班加持　助社會新鮮人躍升科技新貴

南消辦理志工在職訓練　增進導覽專業知能

日月潭秋景絕美...涵碧樓推禪風之旅　賞景品蟹觀花火放鬆身心

花蓮金針花季至10 ／13！旅宿享優惠再抽大獎　Model 3等你

2024東港迎王平安祭典　交通資訊出爐

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽圓滿落幕　謝孝德超半鐵封王

秋季森林療癒！大農大富野餐享用在地野餐盒　數量有限先預訂　

車庫改榨油厰！百大青農林一州自創苦茶油品牌　獲世界4大食品獎

吳鴻麟獎學金嘉惠逾4千名桃園學子　今年首設「體育特別獎」

國際獅子會300B3區趣味運動會　捐贈桃園市政府醫療巡迴車

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

勞動部半導體基礎培訓班加持　助社會新鮮人躍升科技新貴

南消辦理志工在職訓練　增進導覽專業知能

日月潭秋景絕美...涵碧樓推禪風之旅　賞景品蟹觀花火放鬆身心

花蓮金針花季至10 ／13！旅宿享優惠再抽大獎　Model 3等你

2024東港迎王平安祭典　交通資訊出爐

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽圓滿落幕　謝孝德超半鐵封王

秋季森林療癒！大農大富野餐享用在地野餐盒　數量有限先預訂　

車庫改榨油厰！百大青農林一州自創苦茶油品牌　獲世界4大食品獎

吳鴻麟獎學金嘉惠逾4千名桃園學子　今年首設「體育特別獎」

國際獅子會300B3區趣味運動會　捐贈桃園市政府醫療巡迴車

駭客盜「病患裸照」po暗網！美醫院拒付1.6億贖金　13萬患者受害

勞動部半導體基礎培訓班加持　助社會新鮮人躍升科技新貴

開賓士猛撞館長健身房！「包手男」移送分局喊：我給我自己討公道

AV女優扮最辣嫦娥！「人間榨汁機」南半球全露香照曝光　新作猛尬9女

幻象2000戰機完成「天安特檢」　今日視天候狀況復飛

《我的幸福婚約》第2季要來了！　94秒新預告搶先看…開播時間曝

東海女大生遭撞亡！公車停頓一下...逃死劫學姐：以為要禮讓

總預算遭退柯建銘喊釋憲　藍委嘆悲哀：憲法法庭成賴清德血滴子

一碗19賣30元！「每天捧一堆泡麵」賣班上同學　3萬人驚：能加蛋嗎

以色列大規模空襲黎巴嫩！　以軍將發表聲明

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

地方熱門新聞

淡水路面淹水！多車拋錨受困

台南官田區農路坍塌　交通中斷

台南市補習教育事業協會舉辦補教優良教師頒獎暨育苗專案表揚

台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃恐面臨徒刑

新港鄉「新港好米糧暨農民節大會」

國際獅子會300B3區趣味運動會　捐贈醫療巡迴車

吳鴻麟獎學金　今年首設「體育特別獎」

山豬Party美食嘉年華　雲縣府攜手草嶺形象商圈引人潮

嘉義市民生公園　融合嘉大校園打造旗艦公園

嘉義水上香火祭　蔡易餘「真人夾娃娃」拚了

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

淡水河左岸沿岸改善計畫　榮獲「新北公共工程優質獎」

東港迎王平安祭典　交通資訊在這裡

「森林療癒婚禮」訴求超環保

更多熱門

相關新聞

義享天地停車場狂塞爆！交通局曝原因

義享天地停車場狂塞爆！交通局曝原因

高雄「義享天地」百貨是許多在地人假日的休閒去處，不過22日受到強降雨影響，義享天地再度傳出停車場塞爆，有民眾困停車場「一等就是2小時」，引起在地人共鳴。對此，高雄市交通局經洽義享天地，業者表示因下雨天多了200-300輛車，影響出口效率，後續會持續督請業者檢討，維持交通順暢。

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

九旬翁綠島迷航　警方接力護送返家

九旬翁綠島迷航　警方接力護送返家

中警「6年輪調」啟動！局長遭後製「五星魔」

中警「6年輪調」啟動！局長遭後製「五星魔」

教女友開槍　結果不小心斃了她

教女友開槍　結果不小心斃了她

關鍵字：

2024東港迎王平安祭典警察交通

讀者迴響

熱門新聞

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

愷樂41歲生日終於露面了

汐止基隆河「水位快滿」

東海女學霸遭輾斃！弟弟攙扶阿嬤悲痛相驗

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

快訊／5張5-6月千萬發票無人領　最低花21元買飲料中大獎

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面