服貿會台灣館帶來300多樣展品　滇、粵台商首次參展開拓新市場

▲2024年中國國際服務貿易交易會台灣館參展面積更寬廣。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中秋節前夕，2024年中國國際服務貿易交易會（以下簡稱服貿會）今（16）日最後一天展出，今年首次邀請雲南、廣東、四川等地台商台企參展。北京台資企業協會秘書長施心木受訪時表示，今年台灣館展區不但面積擴大，產業豐富有40多家業者，帶來超過300多件展品，包括部分首次來參展台商對於北方市場很感興趣，不排除再來考察，尋求商機。

服貿會於9月12日至16日在北京舉行。回顧2021年，首次設立台灣展區，適逢疫情，參展台企20多家。今年台灣展區不但參展面積變大，多達40多家台企，超過300多件展品。除了寶島眼鏡、頂新、捷安特、旺旺、緯創等知名品牌，跨足領域十分廣，涉及人工智能、生物醫藥、新能源等科技企業展。

北京台資企業協會秘書長施心木也介紹，「今年台灣展區設置科技、金融、智能製造、人工智能、生物醫藥、現代服務、現代農業等板塊，展區規模、參展商數量超過以往。」

▼三太子開場亮相吸引大陸民眾目光。（圖／記者任以芳攝）

▲寶島眼鏡騎行虛擬設備，測量騎行眼鏡 。（圖／記者任以芳攝）

今年台灣館充滿吃喝玩樂元素，除了請台灣代表性文化三太子跳舞開場，每一家參展台企都很有特色。寶島眼鏡把模擬騎腳踏車的虛擬設備搬來現場，參觀民眾可以親自模擬自己騎行狀態，挑選適合的騎行眼鏡。

今年特地邀請雲南、廣東台商上參展。昆明台協秘書長、昆明多柏思食品有限公司負責人林治宏做食品製造業起家，用台灣味深耕雲南烘培市場有25年歷史，首次到北京參展，對於北方市場很感興趣。

▲昆明台協秘書長、昆明多柏思食品有限公司負責人林治宏。（圖／記者任以芳攝）

林治宏接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「第一次來參加，看到這場面真的很壯觀，我們雲南台資企業來這邊介紹我們的產品，分享來自全國各地的好朋友和企業家。」

談到北京市希望吸引優質台商落地投資，是否考慮北上拓展？林治宏指出「會來再來北方考察市場！終究北京的市場大，與雲南的好資源可以互補的。」即使目前大環境景氣不好，還是不能停下腳步，等到消費力又回來時，再卡位已經來不及。

▲雲南的台商邦東茶葉創辦人林文昭。（圖／記者任以芳攝）

來自雲南的台商邦東茶葉創辦人林文昭是古樹專家，當年從村民手上救下許多百年以上稀有老茶樹，自己用心呵護養育，種植有機茶葉，味道醇香，目前在雲南一帶小有名氣。

首次到北京參加服貿會，見到不同市場商機，林文昭受訪時也說，「我們的古樹茶葉本來就很稀有，北京可能沒有這個東西，這次如果順利能推廣到北方，感覺比較有優勢，未來不排除找尋合作對象。」

▲廣東珠寶藝術台商鄭伊庭。（圖／記者任以芳攝）

今年台灣館加入美的元素，來自廣東珠寶藝術台商鄭伊庭從事珠寶手工藝原創十多年，一直在南方發展，首次帶著自己的作品亮相北京服貿會。

受訪時，談及大環境經濟市場低迷變化，購買力確實有點影響，但她也指出，真材實料的東西不怕被檢視，如何抓住00、90後消費市場才是未來重點。

▲北京投資促進服務中心主任孫堯。（圖／記者任以芳攝）

這次北京協會帶動全國協會邀請各家台企參展，希望借助服貿會的大平台開拓新市場。北京投資促進服務中心主任孫堯受訪時也指出，「北京目前累計註冊的企業是3300，現在再北京發展經營的企業有1292家，分布在各個產業領域」，特別是圍繞著現在北京的經濟社會發展，得到更好的機會和發展空間。」

孫堯也說，「未來推動的兩區政策不只針對台資企業，也希望更好地促進北京整體發展，擴大改革開放。」未來歡迎更多的台企結合北京高質量發展，依託兩區政策，更好的政策支持，助力台商在北京更好、更廣闊、更快速的發展。

▼服貿會台灣館現場 。（圖／記者任以芳攝）