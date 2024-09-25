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社會 社會焦點 保障人權

獨／北市少年隊組長遭控車禍肇逃　審理結果出爐...積極和解中

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲台北市政府警察局少年隊組長遭控車禍肇事逃逸，雙方目前協商和解中。（圖／記者邱中岳攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局少年警察隊預防組長游志文，2023年12月1日19時40分許駕車在北市萬華區環河路段發生車禍，受傷的騎士認為游男黃線臨停、下車打開車門導致他緊急煞停，連帶被後方車輛追撞倒地受傷，當時游志文認為自己下車開門前有查看，後方車禍與他無關，便逕自離去；但處理車禍的警方到場後，受傷騎士堅持提告游肇事逃逸，游男遭警方致電召回，訊後依過失傷害及肇事逃逸罪嫌移送。北市警局強調，本案警方依法移送絕無護短，經法官審理後，認定游姓組長並無肇事逃逸，唯雙方仍對賠償金額積極協商中。

據了解，當時游姓組長下車時有特別注意後方車輛，目視確認後方無車經過後，他才兩段式打開車門，但下車後後方一輛機車緊急煞車，導致機車後方汽車追撞，騎士人車倒地，游男認為後方機車的追撞車禍與他無關，便逕行離去。

萬華警分局交通分隊警員到場處理車禍，騎士對游姓組長提告過失傷害及肇事逃逸等罪嫌，警員立即查閱車籍資料連絡游男，雙方製作筆錄後依涉犯刑法「肇事逃逸」、「過失傷害」等罪嫌移送。

案經法院簡易判決後，法官認為游姓組長開車門並未與後車造成碰撞，顯無肇事逃逸行為，但開車門動作造成後方機車緊急煞車遭後方汽車追撞，騎士遭撞受傷過程與游男開車門動作有因果關係屬實，認定游姓組長有涉及車禍過失傷害責任及需肩負後續賠償責任。

對此北市警局表示：游姓組長工作負責認真，發生車禍當時並非駕駛警用公務車輛，也非在上班時段外出，車禍發生後積極配合司法調查，並積極與對方協調後續賠償事宜，但因受傷騎士向追撞駕駛及游姓組長索賠醫療、修車金額高達20-30萬元，目前雙方仍積極協商和解事宜，尚未達成共識。

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