雲林3死車禍怪怪的！女死者有3車卻開別人車　家屬不知副駕是誰

記者葉國吏／綜合報導

國道1號南下雲林虎尾段，23日晚間10點多發生3死車禍，後續追出諸多疑點。警方調查發現，廖女案發前曾報案遭人逼車，中秋節前夕曾遭人擄走，甚至傳出廖女與另車蕭男駕駛有金錢糾紛。更令死者廖女家屬不解的是，國道發生車禍的車輛並非廖女所有，不知為何會開別人的車。

▲中山高南下237.5Ｋ處23日深夜22時許發生嚴重車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

這起事故發生在昨晚10時許，警方調查，廖姓女子（50歲）駕駛銀色轎車載著鄭姓男子（49歲），沿著國道1號往南行駛，行經237.5公里處時，與1輛黑色轎車發生追撞，撞擊力道猛烈，2輛車翻覆撞成一團鐵球，其中廖女拋飛車外慘死，鄭男困在車內傷重不治；黑車駕駛蕭男（22歲）倒臥路邊死亡，乘客邱男（23歲）鎖骨骨折。

據了解，本案的銀車駕駛廖姓女子，疑與黑車的蕭姓男子有金錢糾紛，而廖女在中秋前夕還曾被擄走。根據《自由時報》報導，廖女家屬透露，廖女名下有3輛車，外出一定是自己開車，但國道車禍的銀色轎車並非廖女所有，不知為何要開別人的車。

廖女妹妹表示，姊姊跟她是雙胞胎，育有兩名女大生，在西螺經營進口蔬果批發，目前已離婚。另外，銀色轎車副駕跟廖女不認識，為一位多元計程車司機，親屬都在日本，銀色轎車則是鄭男親友所有。