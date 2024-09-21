2男「路怒症發作」行車糾紛互毆...還噴辣椒水　桃園警3分鐘制伏

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（20）日傍晚根據通報，春日路上有2名男子當街互毆，警方出動快打部隊到場處理，發現劉姓男子與楊姓男子疑因超車不慎導致擦撞，2人下車理論後引發口角衝突，楊甚至對劉噴灑辣椒水，劉於是出拳還擊，2人扭打成一團，員警到場制止後進行酒測，雙方酒測值均為零，由於雙方都未提告，但警方仍依刑法強制罪、社會秩序維護法等將2人函請偵辦。

▲桃園警分局昨天傍晚在春日路處理2名男子疑似行車糾紛起衝突，2人當街扭打相互出拳還噴辣椒水，員警到場制止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，43歲的劉姓男子昨天下午5時許，沿桃園區春日路往南崁方向行駛，與同向23歲楊姓男子疑因超車起糾紛，雙方互不相讓導致發生擦撞，2人下車理論時卻引發口角，楊男突然對劉噴灑辣椒水，劉男則憤而出拳毆打楊，2人當街扭打成一團，桃園警分局青溪派出所獲報後，3分鐘內出動快打部隊到場處理。

▲桃園警分局昨天傍晚在春日路處理2名男子疑似行車糾紛起衝突，2人當街扭打，員警到場處理後進行酒測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃警快打部隊到場後，立即將2人隔開詢問釐清狀況，2人扭打後均有輕微擦挫傷，另因劉男有吸入辣椒水感覺身體不適，員警通報消防人員到場協助送醫，雙方事後均未提告，警方為2人酒測，酒測值均為零，員警處理後仍依刑法強制罪、社會秩序維護法等將2人函請桃園地檢署偵辦。

警方申明，暴力零容忍，絕不容許任何人以暴力手段解決事端，違者必依法深究。