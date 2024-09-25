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老婦陳屍家中　兒子受訪落淚「下一句」嚇壞記者：就是我殺的

記者吳美依／綜合報導

義大利摩德納省（Modena）一名80歲老婦被發現陳屍家中，她的兒子接受媒體採訪時，在鏡頭前情緒潰堤，下秒卻突然坦承，就是他親手勒斃母親，把現場記者給嚇壞了。

50歲的卡博內（Lorenzo Carbone）在家門口接受Mediaset電視台節目「下午5點」（Pomeriggio 5）採訪，一邊流淚一邊表示，他再也無法忍受繼續照顧失智母親，於是用蕾絲帶勒死媽媽。

卡博內說，「我再也受不了了，我沒辦法照顧她。我勒死了她，我不知道為什麼會這麼做。她一直重複自己說過的話，時不時惹我生氣。」

記者報警後，卡博內並未逃逸或抵抗，迅速落網。事實上，警方早已鎖定他是最大嫌疑人，甚至出動無人機協助追捕，如今也正在調查這起人倫悲劇。

不過，電視台卻因為播出嫌犯精神狀態不穩定的受訪畫面，招致媒體同業批評。對此，記者吉弗里達（Fabio Giuffrida）表示，「從沒想過自己會面對一個涉嫌謀殺的人。」主持人瑪莉諾（Myrta Merlino）也強調，她是以記者角度判斷，並且獲得警方授權，才會播出這個片段，「我唯一關心的，就是不要影響調查，而這名男子是通緝犯。」

 
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