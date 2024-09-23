英富豪遊艇沉沒7死「驚藏西方機密情報」　CNN曝1詭異巧合

▲貝氏號在西西里島首府巴勒摩（Palermo）外海沉沒，義大利搜救人員下海搜索。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）8月19日在義大利外海沉沒，有著「英國比爾蓋茲」稱號的科技業大亨林奇（Michael Lynch）等7人罹難。CNN指出，船上藏有與西方相關的敏感情報數據，而林奇合夥人也在船難同一天死亡。

CNN引述多名消息人士說法報導，遊艇上一個防水保險箱含有2個超級加密硬碟，儲存與西方情報機構相關的高機密資訊，包括密碼與其他敏感數據。義大利當局擔心引起中俄等外國政府的興趣，已經要求針對殘骸進行嚴密保護及監視。

林奇透過多間企業與英美等國情報機構有所關聯，包括他所創立、今年4月被賣給美國私人企業的網路安全公司Darktrace。此外，林奇妻子巴卡雷斯（Angela Bacares）也是英國前首相卡麥隆（David Cameron）及梅伊（Theresa May）的科學技術與網路安全顧問。

▲林奇與18歲女兒漢娜（Hannah Lynch）雙雙罹難。（圖／路透）



一些倖存者曾向檢方透露，林奇「不信任雲端服務」，因此只要出海航行，總把硬碟放在遊艇安全隔間裡。不過，義大利檢察官卡托西奧（Ambrogio Cartosio）說，船上尚未尋獲任何個人物品，包括電腦、珠寶或林奇的硬碟。

此外，林奇這次出海是為了慶祝美國的詐欺案訴訟獲判無罪。巧合的是，同案被告、Darktrace財務副總裁張伯倫（Stephen Chamberlain）17日出車禍後，也於8月19日宣告不治。

「貝氏號」殘骸目前依然躺在水下50公尺的海床上，預計未來幾周打撈上岸，以利進行刑事調查。儘管船上沒有傳統黑盒子或航行數據紀錄器，但與導航系統相連的硬碟與監視器，都已經移交當局，協助釐清這艘豪華遊艇如何在暴風雨襲擊的16分鐘內沉沒。