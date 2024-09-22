「常說4句話」可能是失智症前兆　醫生解釋背後原因

▲醫生指出，經常講4句話可能是失智症前兆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣預計2025年會邁入超高齡化社會，罹患失智症的人口也在逐年增加，衛服部除了努力拓展失智照護網絡外，也在積極宣導失智症的相關前兆及預防知識。中國神經內科醫生近日受訪時指出，如果身邊有人經常說4句話，就得注意可能是罹患失智症的前兆。

根據中國《生命時報》報導，中南大學湘雅醫院神經內科主任醫師郭紀鋒表示，罹患失智症或有失智前兆的人容易健忘，且健忘發生頻率很高，主要是短期記憶力下降，反而陳年往事會記得比較清楚，接著他舉出有失智傾向的人常會說的4句話。

一、「什麼？你再說一次」。郭紀鋒指出，阿茲海默症患者明顯的特徵是短期記憶力嚴重衰退、注意力難以集中，就算剛剛才發生的事情、剛說過的話，都會馬上忘記。

二、「這是哪，我怎麼在這裡」。郭紀鋒說，隨著病情發展，患者對時間、空間概念有所下降。明明是以前很熟悉的地方，卻突然不認識了，絲毫意識不到自己迷路，不會看路牌，甚至會有「我為什麼在這裡」等疑問。

三、「我的東西不見了，是不是有誰拿走」。短期記憶下降，經常找不到日常物品，也是失智症較典型的表現，患者還會放錯東西，例如把手機放進冰箱、把襪子放在餐桌上，不僅找不到東西，偶爾還會毫無理由地懷疑有人偷自己東西。

四、「你們都不關心我」。郭紀鋒解釋，隨著疾病影響患者的大腦皮質，將導致患者情緒出現極大起伏，容易特別敏感，覺得孤獨、無人關心，不過情緒上的反常表現並不固定，有的人由外向變內向，也有人由內向變外向，發展到疾病中期時，更可能在社交上變得退縮，當想不起下面要說什麼時，就乾脆不說話了。

郭紀鋒提醒，如果發現親友出現上述的情況，最好及時到神經內科檢查介入，如果早期就能進行有效的預防措施，可以將罹患阿茲海默症的風險大大降低，或延緩症狀出現。