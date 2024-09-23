疑天然氣洩漏引禍！義大利民宅清晨爆炸　一家6口「4人慘死」

▲義大利一棟民宅疑因天然氣洩漏發生爆炸，造成一家4口死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

義大利南部城市那不勒斯（Naples）22日疑因天然氣洩漏發生爆炸，造成一棟2層樓高的建築倒塌，住宅內的一家6口有4人死亡，其中還包括一對年齡分別為6歲和4歲的兄妹，只有他們的父親和一名新生嬰兒幸運獲救。

據BBC報導，當地22日清晨7時，位於薩維亞諾（Saviano）的一棟2層樓高民宅突然發生爆炸，巨大的衝擊力導致住宅瞬間倒塌。住在建築一樓的一家5口慘被廢墟壓在地下，而當地消防人員也迅速展開施救行動。

報導稱，消防員很快就成功救出父親和新生嬰兒，並尋獲父親6歲兒子與4歲女兒的遺體。據悉，嬰兒目前的狀況十分穩定，但父親的傷勢則較為嚴重，現已被送往醫院接受治療。

隨後，消防員頂著新一波坍塌可能發生的風險，出動超過60位民防志願者用一整天在廢墟持續搜索，直到下午4時45分才終於找到幾名小孩母親的遺體。後來，當局更出動搜救犬，最後才在深夜發現住在2樓的祖母的遺體。

消防部門初步報告顯示，這場爆炸很有可能是天然氣洩漏所致，目前當局仍在對此案進行調查。從現場畫面可見，發生爆炸的建築屋頂破了2個大洞，部分建築甚至已完全坍塌。地方政府對這場悲劇表示哀悼，並讚揚了消防員和志工的辛勤救援工作。