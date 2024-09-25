嘉義縣招募照顧管理專員「起薪42K」　9／27報名截止

▲嘉義縣徵才長照專員薪水42K-55K 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長期照顧管理中心招募「照顧管理專員」，起薪42K（最高上看55K） ，依服務年資可享有7至30天的慰勞假、國民旅遊卡及年終獎金等相關福利，招募訊息公告於嘉義縣政府、衛生局及長期照顧管理中心網站，歡迎具有醫事專業、社工、老人照顧相關學系背景人員一起加入長照服務行列，報名時間自即日起至9月27日止。

嘉義縣至113年8月老年人口占比高達22.87%，已超越全國18.86%，其中鹿草鄉、義竹鄉及六腳鄉更高達29%，家庭照顧模式面臨少子女化，已難負荷日益遽增的長照需求，為因應超高齡化社會的挑戰，除了積極推廣長照服務，並於各鄉鎮市衛生所設置長照服務分站，縮短服務輸送時效。

「照顧管理專員」肩負守護長者福祉的重要使命，工作內容涵蓋發掘潛在長照服務需求個案、資格審查、需求評估、計畫擬定、資源轉介、服務品質管控、審核計畫與核定服務適切性等多項重要環節。為確保能勝任長照服務工作，應具備醫事相關師級專業證照、社工相關科系或老人照顧相關科系畢業及具備至少二年照護工作經驗。

衛生局長趙紋華說，嘉縣照顧管理專員身穿顯眼黃色制服，化身為獨一無二的「黃衣天使」，每天穿梭在街頭巷尾，用滿滿的愛與專業守護縣民，如果你有一顆熱忱的心，想要為鄉親們貢獻一份力量，歡迎加入我們的團隊，你將擁有展現自我、實現抱負的雙重成就。