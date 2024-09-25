泰王簽署了！泰國正式通過「同婚法案」　成東南亞第一國

▲泰國正式成為東南亞第一個、亞洲第三個承認同婚的國家。圖為曼谷同志遊行。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

泰國「王室公報」（Royal Gazette）24日宣布，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）支持並簽署婚姻平權法案，正式成為東南亞第一個承認同性婚姻的國家。

根據這項民事和商事法（Civil and Commercial Code）修訂草案，任何性別的婚姻伴侶都被賦予全面的法律、經濟與醫療權利，「男人與女人」的用詞被改為「個人」，「先生與妻子」也改為「婚姻伴侶」等。

泰國婚姻平權法案今年4月與6月分別在眾參議院通過，如今又獲得王室支持，將在120天內、也就是2025年1月22日前生效。這使得泰國成為繼台灣及尼泊爾之後，第三個承認同婚的亞洲國家，更是第一個進行此類改革的東南亞國家。

CNN、路透社報導，泰國是亞洲最受歡迎的旅遊目的地之一，因為多元性別（LGBT）與包容文化而聞名，但在婚姻平權的道路上卻奮鬥了數十年，因為政府、國家機構甚至大部分社會風氣，觀念依然保守。

現任總理、為泰黨（Pheu Thai）黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）也在X發文「祝賀所有人的愛」，並且在文末加上「#LoveWins」的標籤。