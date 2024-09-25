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ETC台灣隊研發「AI車牌辨識」奪獎　助泰國公路提速1.8倍

▲▼遠通電收子公司遠拓泰獲頒「海外台商精品獎─金質獎」。（圖／遠通電收提供）

▲遠通電收子公司遠拓泰獲頒「海外台商精品獎─金質獎」。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

遠通電收子公司遠拓泰研發「AI人工智慧車牌辨識軟體」，並推廣至泰國。可適應不同天候狀況與拍照角度，泰國車牌辨識率高達98.22%，協助快速道路駕駛均速提升1.8倍，在國外摘下「海外台商精品獎─金質獎」，成唯一以軟體及智慧交通創新技術之獲獎業者，讓世界看見台灣。

海外台商精品獎評審團表示，今年新增「永續發展」評分項目，台灣ETC解決方案同時符合全球節能減碳趨勢，光是M9一條高速公路，導入後每年可減少2,300噸碳排放，相當於19萬棵樹的年吸碳量。此外，遠通、遠拓泰研發之AI車牌辨識軟體，泰國車牌辨識率高達98.22%，勇冠全泰；且該系統不僅可運用於高速公路收費，亦可延伸至科技執法，有效解決塞車與人力管理問題。

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遠拓泰執行長陳聲鏗表示，遠通在泰國拿下M6與M81兩條高速公路收費交控系統建置與輔導維運合約，並於既有M9高速公路，將過往人工及電子收費系統部分轉換至多車道自由流系統。統計2022年2月推行至今，M9道路已累積超過66萬的車主登記使用、駕駛平均速率提高180%，每車道每小時可增加43%車流量，並且有效改善收費站前95%壅塞，獲泰國政府肯定，亦吸引東南亞各國關注。

▲▼泰國M6、M81兩條高速公路規劃架設28座ETC收費門架，目前已完成22座。（圖／遠通電收提供）

▲泰國M6、M81兩條高速公路規劃架設28座ETC收費門架，目前已完成22座。（圖／遠通電收提供）

陳聲鏗指出，泰國M6與M81兩大高速公路預計分別於2025及2026年完工，共規劃建置28座收費門架，目前已完成22座，進度78%符合預期；除了現有專案，遠拓泰積極跟進泰國境內其他高速公路導入新收費系統之狀況，掌握業務商機。台灣國道ETC系統已被證實為兼具經濟與環保的永續思維交通建設，這對正在發展永續、減碳轉型的各國也極具吸引力。

台灣駐泰國大使張俊福獲悉遠拓泰獲獎時表示，台灣與泰國針對智慧城市服務交流互動熱絡，ETC便是非常成功的案例；非常感謝臺灣交通部的支持，協助遠通電收與遠拓泰成功在曼谷高速公路導入多車道自由流系統電子收費系統，有效改善交通問題及提高電子收費營運效率與智慧化。

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