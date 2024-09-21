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泰國同婚法有望明年1月生效！　就等「泰王點頭」

▲▼圖為泰國曼谷2024年6月1日舉行一年一度的LGBTQ +驕傲月遊行。同志遊行、泰國同婚合法化、同性婚姻。（圖／路透）

▲泰國曼谷2024年6月1日舉行一年一度的LGBTQ +驕傲月遊行。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

泰國參議院6月通過《婚姻平權法案》，並在7月提交給泰王。根據泰國法律，該法案可能在10月2日登上皇家公報，屆時新法就能在2025年1月初頒布並生效。

根據thaiger報導，《婚姻平權法案》6月18日獲得泰國參議院通過，並由前總理塞塔（Srettha Thavisin）於7月4日提交給國王陛下，等待批准。根據泰國法律，該法案需要獲得國王的御准，並且必須在90天內公佈於皇家公報。

曼谷同志驕傲遊行（Bangkok Pride）的創辦人瓦道·安妮·春瑪蓬（Waaddao Anne Chumaporn）表示，她希望在10月2日的90天期限內看到法案被公告於皇家公報，這樣新法就可以在2025年1月初正式實施。

瓦道進一步解釋道，如果該法案未能在規定時間內獲得國王御准（這種情況極為罕見），就會被退回國會。屆時，國會必須有超過三分之二的贊成票才能再次通過議案，並由總理重新提交給國王陛下，進行第二次批准。

如果法案在30天內仍未獲御准，政府有權根據憲法第146條直接公布該法案並執行。這樣的情況下，法案則必須等到2025年1月30日後才能生效。

一旦《婚姻平權法案》正式實施，泰國將成為繼台灣與尼泊爾之後，亞洲第三個承認同性婚姻的國家。

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