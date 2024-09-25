林憶君任外交國防委員會召委　黃國昌：在野共同監督執政黨

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院25日舉行8大委員會的召委選舉，在外交國防委員會方面，民眾黨立委林憶君在國民黨團決定禮讓下，與民進黨立委王定宇共同擔任召委。對此，民眾黨團總召黃國昌說，在在野黨要好好監督執政黨個共同目標下，藍白黨團三長先前已廣泛且深入討論，召委選舉也在其中；他說，非常感謝國民黨、外交國防委員會的委員們，共同支持林憶君委員出任這會期外交國防委員會的召委。

本屆立法院國防外交委員會委員名單，國民黨部分有立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、馬文君、陳永康、徐巧芯、黃仁；民進黨立委包含王定宇、陳冠廷、沈伯洋、洪申翰、羅美玲、林楚茵；民眾黨為林憶君。

針對外交國防委員會獲國民黨禮讓召委一事，黃國昌說，在在野黨要好好監督執政黨個共同目標下，民眾黨的黨團三長跟國民黨的黨團三長，先前針對非常多的議題深入且廣泛的交換意見，「當然，召委的選舉也在討論的範圍中」。

黃國昌說，也非常感謝國民黨、外交國防委員會的委員們，共同支持林憶君委員出任這會期外交國防委員會的召委，「我們相信，在野共同監督執政黨，民眾黨團也會秉持務實理性科學、就事論事的態度，站在人民的立場扮演好監督的角色」。