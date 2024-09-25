幕後／黃國昌一席話藍讓白1召委　拍板外交國防委員會關鍵曝光

▲立法院國防外交委員會召委選舉，國民黨禮讓民眾黨林憶君。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院各委員會25日舉行召委選舉，立法院國民黨團禮讓外交及國防委員會召委給民眾黨立委林憶君。不過先前一度傳出是要禮讓交通委員會召委，最終昨晚才拍板確認是要禮讓國防外交委員會。據悉，國民黨團是23日才接到民眾黨團總召黃國昌「明示」，希望可以爭取交通委員會召委，但藍委魯明哲早已獲得同委員會委員支持，反之國防外交委員會的藍委，對爭取召委意願不高，因此最終決定禮讓國防外交委員會召委。

新會期藍白保持合作關係，國民黨是否禮讓一席召委給民眾黨，成為新會期開議關注焦點。黨團幹部坦言，一開始滿多黨團委員認為，國民黨還是要有自己的主體性，委員會召委還是應該由國民黨立委擔任。不過，藍白黨團三長23日下午在天成飯店茶敘時，黃國昌主動提出，「民眾黨希望有一席召委」，因此，藍營內部討論過後，拍板在野要合作，決定禮讓一席。

該幹部說，黃國昌爭取召委時，就點明希望是交通委員會，但國民黨立委魯明哲早已獲得同委員會的藍委支持，三長溝通起來有點困難；而藍委馬文君因沒有意願續任國防外交委員會召委；徐巧芯也沒有意願；陳永康則是表達只對國防事務有興趣，外交議題他並不熟悉，至於黃仁雖然有意願，但尊重黨團規劃，因此在全部委員沒有「明顯意願」爭取召委的情況下，黨團幹部決定禮讓該委員會召委給民眾黨，並在今天上午經黨團大會決議後，拍板定案。

另，據悉，實際上對於林憶君擔任國防外交委員會召委，有部分藍委還是有意見的。主要是認為林憶君是新科立委，且本會期是重要的預算會期，潛艦預算也是滿大一筆預算，不確定她是否扛得住，但黃國昌表示，民眾黨全黨一定會全力支持她，因此，國民黨立委最終也同意由林出任。

至於未來每會期是否都將禮讓一席給民眾黨？國民黨團幹部認為，既然在本會期和民眾黨合作開先例，希望未來每會期都有這樣的默契。