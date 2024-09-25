超思蛋爭議　黃國昌點名陳吉仲、林聰賢、陳駿季講明白

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台北地檢署日前針對超思進口蛋一案啟動調查，昨調查局兵分14路搜索超思、亮采、農業部及中央畜產會等地，依圖利、詐欺等罪約談9名被告。民眾黨立法院黨團總召黃國昌25日點名前任農委會主委陳吉仲、畜產會董事長林聰賢以及現任農業部長陳駿季，最應該說清楚講明白。

黃國昌說，超思的弊案，特別是跟日本採購的那段2022年，他在去年自己的直播上就講很清楚，問題重重。2023年在吵巴西進口蛋的時候，超思浮上檯面，超思的問題絕對不是從巴西進口蛋才開始，之前就在搞日本進口蛋。

黃國昌直言，上個會期在經濟委員會針對這件事情最起碼質詢5次以上，當時農業部的部長陳駿季是如何能拖就拖、能混就混、能遮掩就遮掩，甚至在國會殿堂說謊，也不惜要掩蓋這個弊案。

「這件事情追蹤這麼久，台北地檢署終於睡醒了，但出手的方式我只能說讓大家加毫無期待可言。」黃國昌說，這件事情最應該說清楚講明白的，包括前任農委會主委陳吉仲、畜產會董事長林聰賢以及現任農業部長陳駿季。

黃國昌特別點名陳駿季，在國會為了幫超思遮醜，說了多少謊，要你提出資料能拖就拖、能混就混，這在立法院裡面委員會直播的紀錄全部都留下，「請陳駿季不要躲起來，說清楚講明白，為什麼遮掩這麼久」。

