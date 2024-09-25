旅美學者稱民眾黨「邪教化」　黃國昌：沒常識的發言讓人遺憾

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押中，民眾黨內上下指責媒體抹黑造謠，黨團總召黃國昌更喊話支持者鼓勵親友「剪掉有線電視線」，遭加拿大約克大學副教授沈榮欽直指民眾黨正在「邪教化」。對此，黃國昌25日反擊，在Youtube的世界裡有更豐富的內容可以選擇，「那位教授，對於消費者選擇的權利做出這麼沒有常識的發言，真的讓人蠻遺憾」。

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



針對在直播節目上，號召大家剪掉有線電視，黃國昌25日受訪說，「光你（媒體）發問的那兩句話斷章取義就蠻嚴重」。他解釋，目前有線電視新聞網所存在的狀況，在去年就已經號召公民在NCC前面，鼓勵大家對於有線電視新聞網所存在的問題，如果看不下那些政論節目把自己當戲劇台的話，每個公民都有選擇的權利，「在網路的世界裡面、在Youtube的世界裡，有更多來源更豐富的內容可以選擇」。

至於被旅美學者沈榮欽稱邪教化，黃國昌說，「我覺得，做這種發言的人，可能對於過去20年台灣消費者的運動完全欠缺整體脈絡的認識」。大家可以好好問一問，台灣的消費者對於目前有線電視網，到底是滿意還是不滿意？有選擇還是沒有選擇？

黃國昌說，過去開放分組付費，現在為了有線電視系統大亨的利益，這麼簡單的改革喊了1、20年通通沒有做到，消費者沒有選擇說不的權利？對於那位教授，對於消費者選擇的權利做出這麼沒有常識的發言，真的讓人蠻遺憾。

