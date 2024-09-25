10年來首次！國民黨團幹部就職典禮　柯建銘、黃國昌出席致意

▲國民黨團幹部就職典禮，傅崐萁邀請柯建銘、黃國昌等人出席觀禮 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團今（25日）上午舉行第11屆第二會期黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強等8人就職典禮。值得注意的是，國民黨團這次特別邀請民進黨團幹部及民眾黨團幹部觀禮，這也是立法院國民黨團10年來第一次邀請他黨幹部一同參與。

國民黨團今舉行三長就職典禮，傅崐萁特別邀請總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，以及民眾黨總召黃國昌出席觀禮。而國民黨該會期就職的幹部包含團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強、林沛祥、陳玉珍、鄭正鈐、魯明哲、馬文君、張智倫、廖偉翔等人。

傅崐萁提到，今天國民黨書記長、首席副書記長、全體的副書記長就職典禮，感謝各黨團出席致意，上會期是新的開始，大家很多的嘗試，經過一個會期的磨合，這是第二個會期，很多委員都更加熟稔，接下來的會期是國家總預算的審查，希望朝野可以做好理性善意的溝通，把事情做好。

傅崐萁也一一屆介紹新任幹部，傅崐萁說，林思銘憨厚誠懇，柯建銘未來碰到這麼善良的人一定不會軟土深掘，一定會同心協力做好國會工作。語畢後，柯建銘等人也開懷大笑。傅崐萁續指，王鴻薇也是一時之選，她的協調能力良好，非常寬厚，也有鐵娘子的強烈個性，未來一定會開大門走大路。

柯建銘致意時表示，朝野之間本該建立在良性上面，一起為國家謀福利，過去黨團交接都盛大，後來則慢慢沒落，很高興也很榮幸受傅崐萁邀請參加。立委就是要反映民意，很多立委也有自己的苦衷，為了選民期待，朝野難免有競爭，執政黨捍衛執政價值也是他們的責任，中間難免有火花，但期待未來立法院會建立很好的文化，一起協商、溝通、互相良性競爭，一起讓國家進步。

黃國昌則說，恭喜傅崐萁連任，林思銘、王鴻薇就任，國民黨有很多優秀的委員，期待未來一起理性問政、監督執政黨，新會期請大家多多指教。



