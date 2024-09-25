又是「穩賺不賠」！詐團約恆春轉運站面交現金　警扮旅客逮車手

▲恆春警分局逮獲秦姓車手送辦 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春鎮葉姓男子透過LINE認識詐騙集團，在「穩賺不賠」的話術引誘下加入投資，對話過程中被家人發現報警，恆春警分局獲報雙方約定恆春轉運站交款，逮捕秦姓車手，訊後依詐欺及洗錢防制法移送屏東地方檢察署偵辦。

恆春警分局建民派出所日前接獲葉姓男子報案，指疑似詐騙車手與其相約於恆春轉運站，欲面交取款9萬元，警方獲報後立即趕往佯裝等車客人埋伏，見時機成熟上前盤查，逮捕秦姓車手，查扣偽造證券交易收據、工作手機等相關證物。

恆春警方指出，本案經查係詐騙集團透過通訊軟體LINE，引誘被害人進行聊天，透過假投資手法話術，使被害人深信穩賺不賠，並提議讓被害人面交投入金錢，車手再持偽造證券交易收據，至與被害人約定之指定地點面交取款。所幸被害人家屬及時察覺，與警方聯手將該車手繩之以法，避免造成財物損失。

恆春警分局表示，詐騙集團近日來常冒名刊登詐騙訊息、發送假投資訊息，以話術讓民眾相信「穩賺不賠」、「保證獲利」，使被害人一時不察而掉入詐騙陷阱裡，在此呼籲，請網友勿輕信陌生人推薦獲利顯不合理的投資管道，或是標榜加入投資老師LINE群組可獲得飆股資訊等廣告，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。