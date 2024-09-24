大阪射擊遊戲台人花5000元！A賞後竟有「透明平台」延伸：被當小丑

▲有台灣遊客在日本大阪玩射擊遊戲遇到詐騙。（圖／翻攝日台交流広場臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有台人日前到日本大阪旅遊時，經過當地一間射擊遊戲店花費體驗。沒想到，他不斷花錢追加遊戲，終於將很難擊落的A賞打掉，卻發現獎品沒有掉下平台，而是被後方的「透明平台」支撐，氣得他發文痛批，並呼籲網友不要再去消費受騙。

該名網友在臉書社團「日台交流広場」，以「超級詐騙店」為題發文表示，他日前到大阪通天閣與天王寺動物園附近逛街時，看到一間射擊店便入內消費。

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原PO先花費2000元瞄準A賞，但打完才發現情況有異，察覺後方有一個透明的平台。為了拍照蒐證，他又再花3000元將A賞往後打，這才讓A賞接近99%離開紅色平台，整個盒子卡上透明的平台上，「可見A賞根本無法掉落」、「後面平台比紅色板還長，你可以試試看再花幾千慢慢往後打下來」。

據悉，日本的射擊遊戲，通常以氣槍塞著軟木塞等子彈，將台上的物品擊落便可獲得，然而該店家卻在獎品後方放置透明平台，使顧客難以察覺。

原PO揭穿店家的手法後，立刻與店員抱怨，但對方僅說這情況「是正常的」，氣得他將店面、射擊結果拍照PO網，「包含同牌的夾娃娃店，我總共花費了一萬多日幣，真的是被當小丑」。

網友看完紛紛留言，「淺草和台場都見過這種設計，很多店都會有這種伸延的膠板在後面」、「噁心，主打欺負外國人的吧」、「我們去年在新世界的別家店玩時，我兒子明明就打中其中一個盒子，但是那個盒子卻連動也不動，感覺應該也是相同的狀況」、「谷歌評論2.7分」、「去日本還是看古蹟好了」。