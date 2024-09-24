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男大生赴陸失聯1個月　母曝「被同學騙去賺錢」：台灣人賣掉台灣人

記者趙蔡州／綜合報導

22歲應屆畢業男大生郭宇軒8月27日入境上海後音訊全無，直到1個月後才被大陸國台辦證實，他因為涉嫌詐騙遭到大陸相關部門調查。對此，郭宇軒的母親表示，兒子是被同學找去大陸賺錢，怒罵根本是「台灣人把台灣人賣出去」，她相信兒子不會做詐騙，希望兒子能盡快平安回家。

郭宇軒前往上海失聯1個月，不料被大陸國台辦證實，他因為涉嫌詐騙遭到調查。郭宇軒的母親透露，這次是兒子的大學同學找到他一起去大陸賺錢，對方把大陸行程包裝的很好，還說沒有危險性，沒想到兒子到上海不久後就音訊全無。

對於兒子疑似涉嫌詐騙遭到調查，郭宇軒的母親表示，她已經跟警方報案人口販賣，表示事件有有集團在背後操作，已經「安排」有很多人出國了，怒罵根本是台灣人把台灣人賣出去，呼籲政府應該趕快抓捕主嫌和集團並爭取將人帶回台灣，她也相信兒子不會做詐騙，只希望兒子能盡快平安回家。

▲▼郭宇軒。（圖／家屬提供）

▲郭宇軒的姊姊透露，弟弟曾在8月中向她詢問辦護照、台胞證等問題。（圖／家屬提供）

回顧事件，郭宇軒的姊姊表示，弟弟8月中曾詢問她要如何辦護照、台胞證，當時她有進一步詢問「你是要出國玩嗎」，弟弟當時沒有多加回應，在得知申辦方式後就沒有回訊息，過幾天弟弟就說辦好了，接著才透露說可能要去大陸，最多一個禮拜到兩個禮拜。

她詢問弟弟，是要工作還是要去玩，但弟弟不願意透露，後來飛到上海時，曾傳訊息向她報平安，但使用的是Instagram的「閱後急焚」模式，當時她覺得不有問就趕快截圖，結果弟弟說「這樣會害到我」，她當下向弟弟道歉，弟弟就說要轉機去安徽合肥，從此再也聯繫不到人。

她後來嘗試用微信、QQ、臉書、LINE、IG還有手機訊息和電話等一切方式聯繫，剛開始還打的通，但後來就關機了，訊息也都未讀未回，甚至QQ還被封鎖，而且原本說「最多去2個禮拜」也遲遲沒有回家，因此在9月15日報案失蹤，「希望弟弟可以安全回家」。

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