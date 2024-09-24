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富豪正妹妻開價700萬「做愛到讓我懷孕為止」　他報名慘了

富婆開價7百萬「做愛到讓我懷孕為止」全是詐騙！男傻傻報名，還沒上床先被騙17萬。（翻自《中國報》）

▲富婆開價7百萬「做愛到讓我懷孕為止」全是詐騙！男傻傻報名，還沒上床先被騙17萬。（翻攝自中國報）

圖文／鏡週刊

馬來西亞近期發生一起奇特的詐騙案件，詐騙集團利用「正妹」假扮富豪妻子，在網上徵求「借種生子」，還聲稱開價100萬大馬令吉（約新台幣717萬元）。但這一切全是詐騙，一名49歲李姓男子傻傻報名當種豬，卻沒想到還沒跟富婆上床，先被騙了2.4萬令吉（約新台幣17萬元）。

據馬來西亞《中國報》報導，馬華公共服務及投訴局主任拿督斯里張天賜今（24日）陪同李男召開記者會，公開受害經過。李男說，日前他在社群網路上，看到有富婆要「求精」的廣告，因為自己是單親爸爸，需要多賺一點錢，因此自願報名當種豬。後來他接到一名自稱是「陳惠茹」女子的通知，對方自稱34歲，嫁給新加坡富商，如今居住在新加坡，她聲稱目前在尋找借精人，雙方需要發生性關係，需要一直做到她懷孕為止，事成後就會付款100萬令吉。

李男說，他看到陳女的照片，相當端莊清秀，而且在與對方通話後，不知不覺也迷上對方。不過李男稱，陳女一直以忙碌為由，堅持只用通話，拒絕視訊，雙方也沒有面對面見過面。但李男不疑有他，後來有一名自稱是陳女的代理律師，開始與李男接觸。這名律師表示，要求李男簽保密條款，並要求他支付誠意費、手續費、國際認證費、稅務等一連串費用，總共2.4萬令吉。

李男一開始完全相信陳女與律師的說詞，並繳交2.4萬令吉的費用，直到後來律師又要求他在支付3萬令吉的訂金時，他才驚覺有異狀。後來李男向張天賜詢問意見時，才發現自己已經受騙。張天賜指出，所謂的「陳姓富婆」和律師事務所的名義，全部都是盜用和假冒的，包括「陳惠茹」的照片是詐騙集團盜用其他正妹照，另外還盜用一間合法律師事務所的名義。


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