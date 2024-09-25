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陸上市公司60億資金「消失」股價崩到下市　4萬股民血本無歸

▲大陸威創股份遭掏空下市，4萬股民血本無歸。（圖／翻攝百度）

▲大陸威創股份遭掏空下市，4萬股民血本無歸。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

大陸一間上市公司威創股份在今（2024）年7月26日至8月22日期間，連續二十個交易日的每日股票收盤價均低於1元，遭到深交所決定終止其股票上市，4萬投資人瞬間血本無歸。值得注意的是，威創股份實控人陸克平父子在2023年被證監所調查時，便已透過資本市場操作，將公司帳面上的13.3億人民幣（約60億新台幣）資金轉走，憑空消失。

《新京報》報導，9月19日，四環生物發佈公告，公司收到實際控制人陸克平和董事陸宇通知，因威創集團股份有限公司（威創股份）涉嫌信息披露違法違規，陸克平、陸宇分別收到廣東證監局下達的行政處罰事先告知書。

行政處罰事先告知書顯示，對陸克平責令改正，給予警告，並處以2200萬元（人民幣，下同）罰款，同時，對陸克平採取終身證券市場禁入措施。對陸宇給予警告，並處以600萬元罰款，同時對陸宇採取10年證券市場禁入措施。

據了解，威創股份以經營「數位拼接牆」起家，曾佔有全球市場第二高的份額，其後進軍教育產業，直至2019年起出現12.3億的財務破洞，2020年時的實控人套現50億離場。在這樣的情況下，江蘇陽光集團接手，該集團便是由陸克平所持有。

2023年，陸克平之子陸宇擔任威創股份董事長，並在2023年9月20日與江西西嶺能源簽下協議，準備出售公司，但威創股份這間上市公司始終沒對外公告。

不過，從9月28日起，西嶺能源的劉均便開始從威創的公司向外轉走資金，直至10月27日，短短一個月內賺出了14.37億元，之後雖返還一部分，經估算仍拿走13.26億元的資金，基本上已經掏空了整間威創股份。

直至2個月後，威創股份才發出公告稱，公司13億資金被「離奇劃走」，財務負責人辭職。消息一出，威創股份股價便如跳水般慘跌，直至下市前僅剩0.37元的股價，4萬多投資人也只能捧著壁紙，在午夜夢迴時想著，錢究竟去哪裡了？

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