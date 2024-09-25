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社會 社會焦點 保障人權

收容機構負責人「左手開車右手摸胸」　少女寫紙條揭獸行

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲機構內的少女竟然遭長期叫爸爸的負責人摸胸，讓她嚇到不知如何是好。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮某社會福利機構負責人阿偉（化名），於2021年間，趁著開車載送當時仍就讀高職的機構內少女時，伸手撫摸少女胸部。少女因在機構內長大，平時都叫阿偉「爸爸」，突然遭摸胸而受到驚嚇，最後在學校內寫紙條給社工，揭發阿偉惡行。最高法院審理後，將阿偉判刑10月定讞。

阿偉與妻子對原住民少年、兒童非常有愛，因此成立福利機構，收容許多沒有父母的原住民少年、兒童。被害的少女在3歲時就進入機構，與阿偉夫婦共同生活13、14年。由於先前有孩子反映，在學校裡被人笑沒有爸媽，阿偉的妻子展現大愛，霸氣告知孩子們，如果被人笑，就要說自己有爸爸媽媽，因此少女經常叫阿偉爸爸，與阿偉夫婦關係密切。

也許就是這麼親密，讓阿偉有機可乘。案發於2021年3月間，阿偉開車載著已經遲到的少女趕往學校，但阿偉竟藉機將手伸進少女的領口內，撫摸少女胸部3、4秒鐘。少女被侵犯後感到難過、驚嚇，雖然不想因此離開機構，但又覺得很不舒服，最後少女寫紙條給學校社工，揭發阿偉惡行。全案因此爆發，阿偉遭檢方依照「對少女犯強制猥褻罪」提起公訴。

由於少女一開始供稱，阿偉開車時自己坐在副駕駛座，當時阿偉伸出右手摟住少女的肩膀，之後以較遠的左手，轉身過來撫摸自己的左胸部，法院審理時，阿偉的辯護人辯稱，阿偉身高171公分，體重達104公斤，根本是「碩大胖肥」；再加上當時綁著安全帶，駕車趕路，實在無法想像阿偉在這麼不自然地的情況下，轉身、彎腰，撫摸少女胸部，主張少女供述不實，阿偉無罪。

但法院調查後，認為少女可能一開始說錯，採信少女之後更改的供詞，稱阿偉當時左手單手開車，右手順勢伸進她的衣領內撫摸胸部。此外，法院再根據其他客觀證據，認定阿偉有罪。一審將阿偉判刑10月，二審高等法院花蓮分院也認定阿偉有罪，維持10月刑期。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

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