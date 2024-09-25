2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

▲剴剴案今下午開庭審理，王薇君到庭旁聽。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者黃克翔、許靖騏、黃資真／台北報導

保母姊妹劉彩萱跟妹妹劉若琳涉嫌殘忍虐死的1歲男童「剴剴」，被起訴羈押禁見至今，今(25日)北院國民法官首次開庭，包括兒童權益促進協會創會理事長王薇君等2、30人都自願報名旁聽，而王薇君除了批評劉姓姊妹凌虐行徑根本是殺人外，提及死刑合憲限縮一事，她更是火大怒轟大法官們應該去看心理醫生，「思覺應該也失調了」。

王薇君表示，今天來主要希望司法可以理解幼兒們被殘害時的處境，不要替兇手找理由，尤其以往太多案例都是「想要教訓孩子，不是想要讓孩子死」，最終都是過失傷害致死罪判刑，王強調，保母們的虐待手法根本是殺人，不是過失傷害致死。

▲保母姊妹劉彩萱（左）、劉若琳（右）到北院。



話鋒一轉，王提到日前死刑合憲限縮結果，她認為大法官設下八道關卡，每一條根本都不可能讓兇手可以被判死刑，甚至執行，「前面講我們這些家屬死刑想要復仇洩憤，後面又說要給我們極大安慰，你（大法官）是不是要去看一下心理醫生？思覺應該也失調了！」

其中，大法官設下第一道關卡寫明犯罪情節最嚴重才能判處死刑，王怒轟，「頭剁掉不叫最嚴重，凌虐致死也不叫最嚴重，我不知道什麼叫最嚴重，你們（大法官）心裡認為是傷到你的家人才叫嚴重，我們這些一般的平民百姓都不嚴重，是這樣嗎？」

▲現場估計有2、30人申請進入旁聽。



最後，王把炮口對向政治人物，「平常沒有關心被害人，每次有死刑議題就蹭熱度」，更點名新北市長侯友宜，從沒看過對剴剴案有表明立場態度，「很多政治人物都是不要這麼不要臉，非常無恥」、「讓我看見一次，哪個政黨為被害人議題甲級動員，我就相信你們是真的，平常不關心，每次就來蹭一下熱度，不要臉。」