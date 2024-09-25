一家中獎運都超強　兒才中3百多萬獎金「老爸2個月後中更大獎」

▲兒子中獎後，老爸也發現中獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國內布拉斯加州一戶家庭超有中獎運，一名父親近來購買彩券贏得12萬美元（約台幣382萬元）大獎，然而其實在2個月前，他的兒子也因為購買刮刮樂，贏得10萬美元（約台幣318萬元）獎金，父親贏的獎金比兒子還多。

居住在格蘭德艾蘭市(Grand Island)的男子達爾(Douglas Dahl)，近來在當地商店購買了5張內布拉斯加州的Pick 5彩券，其中一張購買數字13-22-29-31-36與開獎數字相同，贏得12萬美元大獎。

Congrats to Douglas Dahl of Grand Island who won $120,000 playing Pick 5! Douglas said he's been playing for years and finally hit the jackpot. He said he's already got his tickets for tonight's drawing. pic.twitter.com/FExRo5WHoi — Nebraska Lottery (@NE_Lottery) September 24, 2024

達爾領獎時向樂透官員表示，他的兒子也很有中獎運，對方7月時買了一張刮刮樂，贏得10萬美元，很開心自己現在贏得的錢比兒子多。

達爾表示，自己平時一直有固定買彩券的習慣，所以當他發現自己中獎時只覺得「終於是時候了」，未來也打算繼續購買彩券。