一家中獎運都超強　兒才中3百多萬獎金「老爸2個月後中更大獎」

▲兒子中獎後,老爸也發現中獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國內布拉斯加州一戶家庭超有中獎運,一名父親近來購買彩券贏得12萬美元(約台幣382萬元)大獎,然而其實在2個月前,他的兒子也因為購買刮刮樂,贏得10萬美元(約台幣318萬元)獎金,父親贏的獎金比兒子還多。

居住在格蘭德艾蘭市(Grand Island)的男子達爾(Douglas Dahl),近來在當地商店購買了5張內布拉斯加州的Pick 5彩券,其中一張購買數字13-22-29-31-36與開獎數字相同,贏得12萬美元大獎。

Congrats to Douglas Dahl of Grand Island who won $120,000 playing Pick 5! Douglas said he's been playing for years and finally hit the jackpot. He said he's already got his tickets for tonight's drawing. pic.twitter.com/FExRo5WHoi