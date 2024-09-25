　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黎巴嫩對外航班「陸續停飛」！　美大使館籲公民：能走快走

▲▼以色列軍機空襲黎巴嫩各地真主黨據點已造成569人死亡。新增

▲以色列與黎巴嫩爆發跨境衝突，美國駐黎巴嫩大使館呼籲公民盡速離境。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

隨著以色列和真主黨之間的衝突迅速升級，美國駐黎巴嫩大使館24日發布警告，呼籲目前在黎巴嫩的美國公民應「儘快購買任何可以離境的航班」，因為目前從該國出發的航班已經在持續減少。

根據《福斯新聞網》報導，美國駐黎巴嫩大使館24日在聲明中指出，目前大多數航空公司已經暫停或取消航班，且有許多航班已經售罄，但仍有少數商業航班可供選擇。

大使館強調，「我們呼籲想要離開黎巴嫩的人訂購任何能夠取得的機票，即使該航班無法立即起飛或不是首選路線，也應該盡早訂票。」美國駐黎巴嫩大使館同時建議，選擇留在黎巴嫩的美國公民準備「應急計畫」，以應對可能出現的緊急情況，並做好長期留在當地避難的準備。

▲▼ 以色列空襲黎巴嫩南部，民眾乘車、徒步向北逃。（圖／路透）

▲以色列空襲黎巴嫩南部，民眾乘車、徒步向北逃。（圖／路透）

美國大使館這項聲明是在以色列軍方和黎巴嫩真主黨武裝組織的跨境火箭攻擊加劇後發表。報導指出，真主黨成員上周連續發生2起爆炸事件，使得黎巴嫩政府禁止將BB Call和對講機攜帶進入所有從貝魯特國際機場起飛的航班。

位在黎巴嫩首都貝魯特的美國大使館24日表示，缺乏資金返國的美國公民可以聯繫大使館，以申請「遣返貸款」購買機票。不過聲明也強調，美國軍方協助外國國民撤離的情況極為罕見，美國公民不應該在危機中依賴美國政府提供撤離或協助離境。

大使館提醒，在撤離時，美國公民可能無法與其他家庭成員一起離開，寵物也無法隨行，同時必須償還美國政府所有撤離交通費用。

ET快訊
快訊／股王數度漲停！　一張最多賺41萬
一跪柯P成名！　美女主播「宣布轉行」
22歲台男赴陸失聯「涉多地詐騙」　國台辦：嚴格辦案
瑞士「安樂死膠囊座艙」首度啟用！女子艙內死亡　多人遭逮捕
國道3死「23歲男倖存」　現況曝光
快訊／立院8委員會　召委全出爐
依依離婚：壓力大到憂鬱！　搬回娘家「見1幕」哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男在家門口吐痰「DNA匹配殺人凶手」　破解35年前25歲女命案

1個月狂吃「720顆雞蛋」！他親身實測　驚人成果曝光

「挖叔叔墳墓」偷屍骨！勒索家人還賭債　37歲越男秒被抓

瑞士「安樂死膠囊座艙」首度啟用！女子艙內死亡　多人遭逮捕

黎巴嫩對外航班「陸續停飛」！　美大使館籲公民：能走快走

民調「只差1％」緊咬！川普2大議題最吃香　賀錦麗選情退燒了

川普喊「美國製造」！　德車廠本土化、墨西哥進口徵100%關稅

本月第5次！　美阿拉斯加州「發現4架俄羅斯軍機」

黎巴嫩局勢升級！英國「加派700兵」助公民撤離　2軍艦巡航地中海

全盛期逾2000間！　Kmart美國最後1間大型實體店將熄燈

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

上海迪士尼小熊維尼被打倒在地

客運司機到靈堂前下跪道歉！　女大生母親數度落淚氣憤喊告

「超思蛋案」檢調約談3官6業者　農業部長陳駿季：配合司法調查

男在家門口吐痰「DNA匹配殺人凶手」　破解35年前25歲女命案

1個月狂吃「720顆雞蛋」！他親身實測　驚人成果曝光

「挖叔叔墳墓」偷屍骨！勒索家人還賭債　37歲越男秒被抓

瑞士「安樂死膠囊座艙」首度啟用！女子艙內死亡　多人遭逮捕

黎巴嫩對外航班「陸續停飛」！　美大使館籲公民：能走快走

民調「只差1％」緊咬！川普2大議題最吃香　賀錦麗選情退燒了

川普喊「美國製造」！　德車廠本土化、墨西哥進口徵100%關稅

本月第5次！　美阿拉斯加州「發現4架俄羅斯軍機」

黎巴嫩局勢升級！英國「加派700兵」助公民撤離　2軍艦巡航地中海

全盛期逾2000間！　Kmart美國最後1間大型實體店將熄燈

台灣明年2月將舉辦經典賽資格賽　棒協：大聯盟初步允諾

ETC台灣隊研發「AI車牌辨識」奪獎　助泰公路提速1.8倍

勞力士「保護地球・恒動不息」計劃保護生命之源　「藍色使命」建立希望點保護海洋

男在家門口吐痰「DNA匹配殺人凶手」　破解35年前25歲女命案

台積電帶飛！股王信驊盤中數度漲停　一張最多賺41萬

食農教育急先鋒！「花蓮食農博覽會登場　食魚教育與海洋保育

《神鬼戰士II》等24年回來！　揭身世之謎：盧賽斯生父就是「他」

全國地政盃移師花蓮！6賽事全台競技　限量版紀念品超搶手

金鐘專訪／李銘順第一次有幸運物　范文芳得知兄弟爭獎：光宗耀祖

白飯、冰沙都能吃到飽！王品「12MINI」17家街邊店自助吧升級

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

SHEIN拋售名牌　adidas和PUMA怒喊告

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

輝達、台積電ADR收紅領漲美股！　道瓊、標指創新高

韓新婚夫婦自然產「五胞胎」　1.7億韓元入袋

日本「周休三日」難推行　專家曝原因

耳朵內爆炸！　三星藍牙耳機突爆害女用戶「永久聽力損傷」

恐一輩子坐牢！　川普刺客遭起訴「企圖暗殺」共5項罪名

新加坡前交長認5罪！新加坡近50年來首例

日本大奶網紅「全裸打掃」破百萬觀看　1狠招沒被下架

女童險遭性侵　猴子追打嚇跑噁狼

互看不順眼！阿根廷、委內瑞總統互相發布逮捕令

更多熱門

相關新聞

川普喊「美國製造」！　德車廠本土化、墨西哥進口徵100%關稅

川普喊「美國製造」！　德車廠本土化、墨西哥進口徵100%關稅

美國共和黨總統候選人川普24日在喬治亞州發表演講時承諾，將阻止美國企業將工作機會轉移至海外，並計劃依靠大規模的關稅政策，包括對墨西哥進口汽車徵收100%關稅，提升美國汽車製造業，甚至試圖奪取其他國家的工作和工廠。儘管有專家警告，這些措施實際上反而會害美國國內消費者支付更高的價格，但川普並未詳細說明具體實施方法。

黎巴嫩局勢升級　英加派700兵助公民撤離

黎巴嫩局勢升級　英加派700兵助公民撤離

全盛期逾2000間！　Kmart美國最後1間大型實體店將熄燈

全盛期逾2000間！　Kmart美國最後1間大型實體店將熄燈

以軍轟炸釀569死　黎巴嫩：只有美國能阻止

以軍轟炸釀569死　黎巴嫩：只有美國能阻止

美民調：川普更擅處理台海危機　賀錦麗支持者更願出兵護台

美民調：川普更擅處理台海危機　賀錦麗支持者更願出兵護台

關鍵字：

美國黎巴嫩衝突撤離警告

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

SHEIN拋售名牌　adidas和PUMA怒喊告

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面