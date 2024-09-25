黎巴嫩對外航班「陸續停飛」！　美大使館籲公民：能走快走

▲以色列與黎巴嫩爆發跨境衝突，美國駐黎巴嫩大使館呼籲公民盡速離境。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

隨著以色列和真主黨之間的衝突迅速升級，美國駐黎巴嫩大使館24日發布警告，呼籲目前在黎巴嫩的美國公民應「儘快購買任何可以離境的航班」，因為目前從該國出發的航班已經在持續減少。

根據《福斯新聞網》報導，美國駐黎巴嫩大使館24日在聲明中指出，目前大多數航空公司已經暫停或取消航班，且有許多航班已經售罄，但仍有少數商業航班可供選擇。

大使館強調，「我們呼籲想要離開黎巴嫩的人訂購任何能夠取得的機票，即使該航班無法立即起飛或不是首選路線，也應該盡早訂票。」美國駐黎巴嫩大使館同時建議，選擇留在黎巴嫩的美國公民準備「應急計畫」，以應對可能出現的緊急情況，並做好長期留在當地避難的準備。

▲以色列空襲黎巴嫩南部，民眾乘車、徒步向北逃。（圖／路透）



美國大使館這項聲明是在以色列軍方和黎巴嫩真主黨武裝組織的跨境火箭攻擊加劇後發表。報導指出，真主黨成員上周連續發生2起爆炸事件，使得黎巴嫩政府禁止將BB Call和對講機攜帶進入所有從貝魯特國際機場起飛的航班。

位在黎巴嫩首都貝魯特的美國大使館24日表示，缺乏資金返國的美國公民可以聯繫大使館，以申請「遣返貸款」購買機票。不過聲明也強調，美國軍方協助外國國民撤離的情況極為罕見，美國公民不應該在危機中依賴美國政府提供撤離或協助離境。

大使館提醒，在撤離時，美國公民可能無法與其他家庭成員一起離開，寵物也無法隨行，同時必須償還美國政府所有撤離交通費用。