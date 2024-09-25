ETtoday入圍曾虛白先生新聞獎　「死刑　刑？不行？」獲肯定



▲「死刑 刑？不行？」獲得社會光明面新聞報導獎-平面新聞報導類優等獎。（圖／記者陳詩璧製）

專題中心／綜合報導

第50屆曾虛白先生新聞獎今（25）日揭曉入圍名單，《東森新媒體ETtoday》專題中心製作的「死刑 刑？不行？」入圍公共服務報導獎-文字類，將力拼從其他4組報導中脫穎而出。每年都吸引眾多新聞從業人員及自由投稿人報名的曾虛白先生新聞獎，今年共有502件參賽作品報名，較去年增加110件。最終選出47件作品角逐10項獎項。

由專題中心製作的「死刑 刑？不行？」報導，起因是2024年1月司法院大法官接下案件，公布在4月23日召開憲法法庭言詞辯論庭，同仁展開專題採訪計畫，邀訪被害者家屬、死囚、廢死團體、司改會、國際特赦組織、犯罪被害者保護協會、曾參與執行死刑的法警、輔導過多名死囚的牧師，到支持死刑與支持廢死學者等，多角度了解各界對於死刑是否違憲的看法，其中，被害者家屬陸正胞弟陸定，從一個事件局外人的角度，說出他對家人的觀察以及他如何看待死刑。

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採訪團隊花了4個月時間採訪先找出37位死囚的個案資料，透過AI繪製死囚樣貌，再從國家圖書館找出當年的資料，製成死囚圖卡小檔案代表聲請人，再透過志工協助與死囚歐陽榕聯絡，多次探視後，答應以書信方式接受採訪，了解他在獄中的狀況和對於此次憲法法庭的看法。一場憲法法庭的召開，在台灣「死刑」的歷史軸線上，寫下重要篇章。

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頒獎典禮將於12月2日在張榮發基金會國際會議中心801室舉行，揭曉各獎項得主。

▲ETtoday專題中心製作「死刑 刑?不行?」入圍第50屆曾虛白先生新聞獎「公共服務報導獎-文字類」。（圖／記者林緯平製）