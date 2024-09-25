瑞士「安樂死膠囊座艙」首度啟用！女子艙內死亡　多人遭逮捕

▲瑞士Sarco安樂死膠囊座艙。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

瑞士一名女子在使用俗稱「自殺艙」安樂死膠囊座艙後死亡，而當地警方逮捕了數名「輔助自殺」的嫌疑人，這也是該裝置於2019年亮相以來首度啟用。

根據BBC報導，瑞士北部沙夫豪森 (Schaffhausen) 地區警方表示，他們接到一家律師事務所的通報，在該州的偏遠的梅里斯豪森鎮（Merishausen）逮捕了數名涉及煽動、協助自殺和共謀自殺的嫌犯。

警方指出，有一名女子使用了安樂死膠囊座艙後死亡，這也是該裝置第一次啟用。目前被逮捕的人數和身份並未公佈，死者的姓名也未公開，檢方已啟動刑事調查。

這款由荷蘭「離世國際」公司（Exit International）研發，外形如太空艙的Sarco膠囊座艙於2019年首次亮相，透過以氮氣取代艙內氧氣的方式，讓使用者缺氧死亡。由於此款座艙由3D印表機列印製造，使用費僅20美元（約新台幣650元）。

「離世國際」在聲明中指出，有一名來自美國中西部、患有嚴重免疫疾病的64歲婦女23日下午在德國邊境附近使用Sarco膠囊座艙後死亡。聲明提到，安樂死進行時，該公司的總裁威利特（Florian Willet）是唯一在場的人，並形容該名婦女的死相當和平、迅速且有尊嚴；目前不確定兩者是否為同一案。

根據瑞士政府的網站，瑞士法律允許協助自殺，但前提是這個人自己結束生命，沒有「外部協助」，且協助者不能出於「任何自私的動機」幫助他人自殺，與荷蘭允許專業人員注射藥物達成死亡的法規不同。

瑞士內政部長鮑默-施奈德（Elisabeth Baume-Schneider）23日在議會被問及Sarco膠囊座艙的法律問題時暗示，它並不符合瑞士法律，「它不符合產品安全法的要求，因此不得進入市面；另一方面，它使用氮氣的行為也不符合化學品法的相關條款。」

沙夫豪森地區檢察官在今年7月時曾警告，如果在當地使用自殺艙，操作人員可能會面臨刑事起訴，而一旦定罪，最高可判處5年監禁。

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