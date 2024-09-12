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選美小姐遭殘殺！犯案現場驚見「攪拌機」　親夫認了溶屍

▲▼ 選美小姐遭殘殺！犯案現場驚見「攪拌機」　親夫認了溶屍 。（圖／翻攝Instagram）

▲38歲的克莉絲蒂娜遭丈夫殘殺。（圖／翻攝Instagram，下同。）

記者吳美依／綜合報導

瑞士發生駭人案件，瑞士選美小姐、知名模特兒克莉絲蒂娜（Kristina Joksimovic）遭丈夫勒斃肢解。調查研判，41歲凶嫌使用刀具及攪拌機處理部分遺體，再放入化學溶劑裡溶解，手段極度殘忍。

38歲的克莉絲蒂娜擁有塞爾維亞血統，在2008年瑞士小姐選拔闖進決賽，之後轉型成為走秀教練，訓練下一代模特兒。2017年，她與丈夫托馬斯結婚並育有2女，住在能夠俯瞰美景的別墅，未料今年2月13日被發現陳屍賓寧根（Binningen）的家中。

▲▼ 選美小姐遭殘殺！犯案現場驚見「攪拌機」　親夫認了溶屍 。（圖／翻攝Instagram）

《每日郵報》等外媒報導，根據驗屍與調查報告，克莉絲蒂死因是被勒斃，部分遺體經過刀子、鋸子、園藝剪刀切割，再使用攪拌機與化學溶劑處理。

丈夫托馬斯（化名）隔天火速被捕，並且立即坦承犯行，但他堅稱是克莉絲蒂娜先持刀攻擊、出於自衛才會殺妻，並且在「驚慌中」肢解遺體。

不過，調查人員認為，托馬斯的自衛說法與驗屍報告不符，犯案後積極掩蓋罪行，落網後的態度也很冷血。他們指出，凶嫌投入大量精力，包括計畫、決心與殘忍程度，都遠遠超過一般刑事案件，出現「虐待狂」與「反社會」的特質。

▲▼ 選美小姐遭殘殺！犯案現場驚見「攪拌機」　親夫認了溶屍 。（圖／翻攝Instagram）

死者親友對此案相當震驚，其中一人向當地媒體透露，「對我來說，他們似乎是一個完美的家庭」，克莉絲蒂娜死前1個月，還在Instagram分享與丈夫甜蜜渡假的照片。但另一名友人坦言，這段婚姻已經陷入危機「數個月」，夫妻倆甚至曾因肢體衝突而報警。

如今全案仍在調查中，但托馬斯申請保釋，本周被法院駁回，再度讓此案登上媒體版面。

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