一口能殺死100人！男把世界最毒蛇當寵物　家中14條蛇全安樂死

▲男子家中飼養多條毒蛇。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州一名男子在家被有「世界最毒蛇」稱號的內陸太攀蛇(Inland taipan)咬傷，送醫治療時警方得知男子家中竟然還有其他毒蛇，前往調查後一共搜出14條毒蛇和2隻貓，由於所養毒蛇對人類具有高度危險性，不得不將所有蛇安樂死。

警方6日接到報案，男子利博維茨(Jeffrey Leibowitz)在位於佛羅倫斯(Florence)家中被毒蛇咬傷、性命垂危，進一步調查發現，其家中除了有世界最毒蛇內陸太攀蛇，還有東部綠曼巴蛇(Green mamba)、加彭噝蝰(Gaboon vipers)、南棘蛇(Death adder)等多種劇毒蛇種。

蛇類專家坎普(Jeff Camper)表示，內陸太攀蛇的毒液含有所有蛇類中最強的神經劇毒，被咬一口的毒液可以導致100人死亡，幸好醫護人員緊急從佛州空運調來抗毒血清，才讓他保住一命，但體內多個器官可能會受到長期或永久性傷害。

警方表示，由於利博維茨所飼養的毒蛇來源不明，無法確認是否潛藏未知疾病，所以不會有動物園或爬行動物保護區願意收容牠們，再加上這些蛇可能會威脅到人類安全，最後利博維茨的家人只好同意當局將所有蛇安樂死。