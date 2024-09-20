瑞士10公斤K毒送進台灣「價值1.5億」　香港黑幫入境當快閃車手　 　

記者邱中岳／台北報導

刑事局第3大隊第2隊掌握財政部關務署通報，來自瑞士的包裹藏有第3級毒品K他命，且總重量達10公斤之多，立刻向上追查毒品來源，陸續逮捕3名香港籍取貨車手以及5名台灣籍犯嫌，台籍嫌犯供稱，與香港黑幫和勝和配合，表示會派人來台當快閃車手，以觀光名義來台取「毒包裹」，交給台灣嫌犯後立刻出境返國。

刑事局在日前掌握情資，財政部關務署通報表示，有自瑞士寄出內含沐浴用品浴鹽之國際包裹中，藏有第三級毒品K他命(總毛重10.236公斤)，以黑市價格1公克1500元計算，估計市值達1.5億元。

▲國際毒包裹藏10公斤k他命市值1.5億元。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握情資，立刻前往取貨地點埋伏，等待取貨的車手出現，警方先逮捕出面領貨的香港籍23歲的黎姓男子以及25歲的朱姓女子等2人到案，發現原來3人以觀光名義來台，但竟然是當取毒車手，將給台灣籍相關人員後立刻出境返國。

警方指出，事後追查出3人與台灣籍24歲許姓、28歲黃姓以及邱姓男子等人聯絡，另外還有1對29歲、27歲的張姓兄弟檔等5人，訊後依照《毒品危害防制條例》等罪嫌送辦，也追出幕後居中策應得港人來台取毒的幕後操盤手，竟是22歲的郭姓女子。

▲警方追出國際毒包裹從瑞士進口，出面取貨車手竟是香港黑幫和勝和派出的香港人。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方本次共計查獲國際毒郵包、10公斤的毒品k他命、手機11支、筆記型電腦2台以及監視器主機還有13萬的現金，警方表示，香港黑幫和勝和有成員介入國際毒郵包事件，還派出車手以觀光名義來台，並且在取完包裹後快閃離台。

警方調查發現，香港黑幫利用香港籍車手以觀光旅遊名義來台，為其收取自國外寄出之毒包裹，另再派遣臺灣籍共犯在旁監視取貨避免黑吃黑，等香港車手取得毒品郵包後，層層轉手設下多層斷點與臺灣買家交接該批毒郵包以躲避警方查緝。