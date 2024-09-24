日本「周休三日」難推行！專家曝背後原因：文化導致

▲日本推行周休三日，卻難以在職場上推動。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

對於多數上班族而言，周休三日可能是夢寐以求的制度。不過，日本政府近期呼籲實施周休三日的制度，實際施行後卻出現成效不彰的情況，有專家分析，這可能是因為日本本身的文化所導致。

根據CNBC報導，日本政府近期發動了「工作風格改革」的運動，希望能夠靈活安排工作，降低工作時間及縮短加班時間，厚生勞動省也為此提供了諮詢、相當補助。

不過，長期在日本進行教學、研究的學者克雷格（Tim Craig）表示，雖然這種縮短工作週期的消息發布後，廣泛受到立法者的支持，但實際推行上進展緩慢，遇上了困難。

▲日本推行周休三日，卻難以在職場上推動。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



克雷格表示，日本長時間工作是受到文化、社會因素所影響，才會導致這樣的結果，這種情況不會在短時間內改變。

克雷格提到，對於日本人而言，工作也是生活中相當重要的一環，若是打算提早離開，會因此招致同事的異樣眼光，或是必須完成更多任務，來掩飾提早下班這件事，無論如何都不是好的結果。

克雷格說，工作場所對日本人來說，是個進行社交互動的地方，因此多數日本人通常願意花費更多的時間幫助公司，並且參加公司聚會。

而日本大學教授小野弘也說，從厚生勞動省2022年的報告來看，有10.1％的男性、4.2％的女性每周工作60小時以上，這與周休三日的作法互相衝突，因此日本還需要花費好一段時間，才能適應周休三日的做法。