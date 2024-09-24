日本推「週休三日」結局慘烈！　工作狂習慣每週上班60小時

▲日本面臨高工時、過勞死議題，願意推動「週休三日制」的企業不多。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

為使工作與個人生活取得平衡，加上疫情期間全球生活型態改變，英國曾推動實施「週休三日」，61間企業參與，事後發現離職率減少57%。不過在日本，即便近年政府積極呼籲企業實施週休三日，但效果卻不甚理想，只有UNIQLO等部分企業願意實施，外界擔憂薪水會跟著減少，「工作狂」文化根深蒂固，難以在短時間內推翻。

根據美媒CNBC，為了能夠有效縮短工時、限制加班，並推動更加靈活的工作安排，日本政府最近發起一項「工作方式改革」運動，向企業疾呼實施週休三日制度，厚生勞動省也開始提供相關補貼和免費諮詢服務，進一步鼓勵相關措施實施，這在以「工作狂」文化聞名的國家，上述努力仍面臨嚴峻挑戰。

克雷格（Tim Craig）曾撰寫書籍《酷日本：日本文化創意產業案例研究》，在日本當地頂尖商學院從事教學和研究工作長達20年。他認為，日本人長時間工作的背後原因，涵蓋許多文化與社會因素，而這些都是在短時間內難以改變的，而日本人「嚴肅、認真、勤奮」，更珍惜與公司和同事建立關係。

克雷格也認為，日本人高度重視工作，甚至傾向將工作視為「積極生活的組成部分」，也因此一旦選擇週休三日、提前回家，則可能會遭受其他同事們的異樣眼光，無形中承受更加沉重的社會壓力，因此往後必須擔負起更多工作。

富士通研究所首席政策經濟學家舒爾茲（Martin Schulz）表示，「工作場所往往是多數日本人從事大部分社交活動的地方，員工們往往願意在工作場所待上更長的時間，以求為工作團隊效勞，並參加長時間的公司晚宴或聚會，而這只是促使工作時間變得更長。」

日本一橋大學經營管理研究科國際企業戰略教授小野浩則認為，在日本實施週休三日、每週工作4天的公司，通常都不是日本的傳統企業，而是像微軟等外商，因為週休三日政策在各國都不易推動，在日本又更加辛苦。

據悉，日本厚生勞動省2023年10月發布年度白皮書，指出日本工時長與憂鬱症、過勞死之間的關係。統計指出，日本2022年有2968人因過勞而輕生，比起前一年的1935人有所增加，其中10.1%的男性、4.2%的女性每週工作超過60個小時，這與過勞死的發生機率有關。