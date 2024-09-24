日本大奶網紅「全裸打掃」破百萬觀看　網見1狠招：沒被下架

▲日本女YouTuber全裸人體彩繪打掃。（圖／翻攝YT，下同）

文／CTWANT

今年YouTube出現許多日本女性露胸用吸乳器擠奶的教學影片，吸引網友討論，大多因「違反社群準則」遭下架，怎料現在又有一名女網紅出新招，以全裸人體彩繪方式打掃，短時間觀看次數已突破百萬。有網友笑說，這頻道還在。

▲YouTuber拍擠奶影片。

YouTube頻道「Aoki Body Art」至今只上傳3部影片，訂閱數雖然只有14萬多，但每部觀看次數都破200萬，第一部片還是12日才上傳，觀看次數卻已突破438萬。

從影片中可見，女子全裸身上塗了人體彩繪，但大腿、腰部等部分都沒塗到，而她認真的打掃家裡又做講解，傲人的長輩更是吸睛。

影片曝光後，不少人紛紛留言「很高興這出現在我的演算法中」、「喜歡藍色的枕頭」、「今天我們欣賞藝術」、「男人很簡單，我們不需要太多」、「車頭燈很完美，但後保險桿太平了」、「YouTube需要更多這種創作者」、「她可能是世界上最謙虛、最溫暖人心的人」，更有人笑說，不可能，這頻道還在XD。

據了解，今年YouTube開始出現大量日本頻道，年輕正妹拍片用吸乳器擠奶，吸引大家訂閱，近期許多擠奶影片都因違規下架。原本吸乳器、擠奶器的相關影片，被YouTube認定是教育影片無關色情，不過許多網美、色情廠商開始拍片，還有人用AI換臉推無碼擠奶片。

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