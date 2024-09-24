日網氣炸！中國地方官稱「殺日本人是紀律」：美國也殺幾百個

▲深圳日本人學校一名10歲男童18日在學校大門外被一名男子刺傷，隔天宣告不治。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國廣東省深圳市上周發生悲劇，一名年僅10歲的日籍男童（父日本籍、母中國籍）前往日僑學校上課時，慘遭44歲男性持刀襲擊砍殺身亡，引發日本與中國外交當局高度重視。然而，中國四川省一名副縣長卻在聊天群組嘲諷「殺個小孩多大事」，還直言「我們的紀律就是殺日人」，引發日本網友怒火。

根據日媒《讀賣新聞》，正當日本外務大臣上川陽子在美國紐約會晤中國外交部長王毅，要求中方務必釐清事發真相、防止類似悲劇再度發生的同時，中國四川省甘孜藏族自治州新龍縣副縣長黃如一，其在社群平台微信聊天群組的發言，如今卻在網路上瘋傳。

▼中國四川省副縣長黃如一在微信群組發表仇日言論，遭網友截圖撻伐。（圖／翻攝自微信）

▲中國四川省甘孜藏族自治州新龍縣副縣長黃如一。（圖／翻攝自陸網）

自從日籍男童遇害身亡，深圳當地中國民眾紛紛前往獻花、哀悼。不過，身為副縣長的黃如一卻表現出不以為然的態度，竟然在群組中表示，「殺個小孩多大事兒？本子（日本鬼子）的美爹（美國老爹），每天殺幾百個吧。美爹殺那些，很多不到十歲」、「沒濫殺無辜啊，殺的是小日本子」、「我們的紀律就是殺日本人」。

綜合香港媒體報導，知情人士透露，遭到截圖的微信群組是出版、傳媒等行業的書友群，黃如一發表「仇恨言論」後被網友撻伐，在輿論發酵後已經被當局約談調查。據悉，黃如一出生於1983年，2004年進入四川省農村能源辦公室，2021年升至農村能源發展中心副主任，並掛名新龍縣副縣長。

消息傳回日本後，日本網友大多認為，該名深圳日籍男童遇害的原因，是來自於受到中國政府長年推動「反日教育」的影響。也有日本網友認為，如今必須認真思考日本與中國之間的外交關係。

▲日本外相上川陽子於24日與中國外長王毅進行會談。（資料照／翻攝自中國外交部）

根據《日本放送協會》，日本外務大臣上川陽子、中國外交部長王毅於日本時間上午3時30分在美國紐約聯合國總部，進行約1個小時的會談。針對男童遭刺殺事件，上川認為此事對於日中兩國關係的基礎與交流造成嚴重打擊，因此要求中方務必早日調查事發真相；王毅則強調，此為偶發性事件，應避免升級至政治問題，盼日方能夠保持理性、冷靜。

另外，針對近日來一連串的質疑，中國外交部發言人林劍昨（23）日在記者會上強調，「在中國，沒有所謂的『仇日教育』。」